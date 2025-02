Dočekala je na zicer: Sanja osula drvlje i kamenje po Anđeli zato što moli Gastoza za ljubav! (VIDEO)

Dočekala!

U toku je emisija ''Izbor potrčka'', a voditelj Milan Milošević dao je reč Sanji Grujić kako bi prokomentarisala odnos Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza.

- Mislim da su Anđeline emocije evidentne, ali da ne treba da nikoga moli za ljubav. Ona treba da postavi granice i ne sme da se toliko ponižava. Ona njemu nije dobra, a kamoli najbolja. Ukoliko se pomiri s njim mislim da će to biti poražavajuće za nju. Ja ne vidim budućnost između njih. Šta god bude radila, nikad mu neće biti dovoljno dobra. Ne mislim da je Matora poremetila njihov odnos nego da je njihov odnos poremećen već duže vreme. Oni će uvek uključiti treću osobu kako bi opravdali jedno drugo. Možda su bili izazov jedno za drugo kada su ulazili u vezu, ali od kad su ušli u vezu ne pronalaze zajednički jezik. Poražavajuće je to što Anđela bukvalno moli Gastoza da je ne ostavlja. On toliko želi da izađe iz odnosa, dok ona toliko želi da ostane u ovom odnosu - rekla je Sanja.

- Ja se dosta stvari slažem sa Sanjom. Ja kada pričam sa Anđelom, ja pričam o njenom trenutnom problemu. Ja ne delim epitete za Gastoza da bih usadio to Anđeli u glavu. Anđela vidi problem u tome što Gastoz ne vidi problem u svojim postupcima. On njoj želi da nabaci da je to normalno, onda ona pukne. Razgovor uopšte nije krenuo kako su hteli - rekao je Đedović.

- Ja sam mu malopre prišla, priča je završena. On je shvatio da je kod mene probudio emocije koje on nije stvorio prema meni, zato želi da mi što više zgadi sebe kako bi se ja ohladila - rekla je Anđela.

- Ja sam znao da će haos krenuti kada Gastoz ubeđuje Anđelu da je normlano ono kod Drveta. Kada je bila anketa za lukavost, ja sam njemu pokušao kroz foru da mu objasnim šta je Anđelin problem. On sa mnom sa strane ne komunicira i zato sam našao način da mu kažem šta njoj smeta. On mene ne pita, a mene boli ku*ac da mu prilazim i objašnjavam. Večeras je otišao u ku*ac njihov razgovor, posle ovog nema više nazad - rekao je Đedović.

Autor: N.P.