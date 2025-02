Uspeli da reše problem ili napravili još veći?! Anđela i Gastoz porazgovarali o svojoj vezi, ona od sutra okreće novi list! (VIDEO)

Zajedničkim snagama prelomili!

Nenad Marinković Gastoz prišao je Anđeli Đuričić kako bi porazgovarao sa njom o njihovom odnosu nakon žestoke svađe za crnim stolom. Ona je zatražila od njega dozvolu da se druži sa muškarcima, što joj je on i dozvolio.

- Ja to ne mogu da ti objasnim da sam čovek koji ne priča o problemima zato što me problemi ne zanimaju. Od silnog dešavanja ti si napravila sebi haos u glavi, a imaš lika koga boli ku*ac. Provociraš me sedam dana unazad, je l' ja tebe provociram nečim? - upitao je Gastoz.

- Ja tebe isprovociram za ono što me boli - rekla je Anđela.

- Neću da se ponašaš onako, ali ti to ne možeš. Kako ti nije malo iz mozga izašla ta priča o Sofi? - upitao je Gastoz.

- Kako da se rešim priče?! Svako jutro čim ustanem, vidim ovo ispred - rekla je Anđela misleći na poklon za Sofi koji joj je poslala njihova podrška, a Gastoz je ustao i odlepio njeno ime sa police.

- Okej, slušaj. Je l' misliš da je jedno pivo bilo vredno svega ovoga? - upitala je Anđela.

- Mislio sam da će biti bar dva, ali ti ne smeš da se upecaš. Nemam potrebu da ti se izvinjavam jer sve što sam rekao je bilo prepumpano. Ja znam gde sam, imam bubicu. Ja Sofi nikad nisam uhvatio sa strane, samo me iritiraš bez potrebe. Poludim i dođe mi da ti saspem još sve gore - rekao je Gastoz.

- Kako nisi ti onaj isti, kao što si bio ranije? - upitala je Anđela.

- Devojko, ajde me malo omađijaj. Mi nismo dvadset godina u braku, ti si prepi*ka, a ništa ne koristiš. Žensko si, iskoristi me, ja sam glupo muško - rekao je Gastoz.

- Možda ti nisam dala dovoljno nežnosti, pažnje i brige. Daću, je l' misliš da ja to nemam u sebi? - upitala je Anđela.

- Imaš, ali si spustila na nivo koji meni nije prihvatljiv kao muškarcu. Ako ti ne osećaš da fališ muškarcu, to je problem. Možda smo mi u nekoj zabludi brate i možda stvarno mislim da ne trebaš da gaziš sebe zbog mene - rekao je Gastoz.

- Je l' ti meni stvarno ovo govoriš? - upitala je Anđela.

- Hoću da ti se divim, a ne da ti spuštaš sebe pred svima zbog mene - rekao je Gastoz.

- Čime se ja ponižavam? - upitala je Anđela.

- Time što plačeš, urlaš i sve ostalo. Hoću da ti se divim - rekao je Gastoz.

- Šta ja trebam da radim da bih ti odgovarala?! Zašto me ovako ponižavaš, a na početku si drugačije pričao - rekla je Anđela.

- Želim da ti se divim, ne da te vidim srozanu. Hoću da se ozarim kad te vidim, a ne da vrištiš - rekao je Gastoz.

- Meni smeta da komuniciram samo sa Đedovićem, želim da provodim vreme sa svima i da se družim sa muškarcima. Želim da sam im svima poželjna, želim da osetim da me svi živi žele, a da ja samo jednog želim. Meni to hrani samopouzdanje - rekla je Anđela.

- Je l' ćeš bolje da se osećaš? Eto ja sam za, ako ćeš da mi dođeš najsrećnija u krevet - rekao je Gastoz.

- Nemoj posle da bude da ti nisam rekla i da se nisi složio sa ovim - rekla je Anđela.

- Samo ne znam s kim ćeš da pričaš. Jedva čekam da te vidim sa nekim muškarcem da mi srce zaigra - rekao je Gastoz.

- Jedva čekam sutra veče da zaigram sa nekim, možda odradim i neki zadatak - rekla je Anđela.

- Ajde probaj, šalim se - rekao je Gastoz.

- Ne šališ se, misliš da muškarci ne bi bili sa mnom? - upitala je Anđela.

- Samo ja sam imao m*da da se upustim u ovo - rekao je Gastoz.

- Svi smo različiti, jedva čekam druženje sa muškarcima, već znam s kim ću - rekla je Anđela.

- Ajde, živi svoj život i uživaj. Budi nedostižna, a moja - rekao je Gastoz.

- Je l' ti žao što smo se svađali? - upitala je Anđela.

- Jeste, prvo bih slomio tebe, pa sebe - rekao je Gastoz.

Autor: N.P.