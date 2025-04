Zajedničkim snagama!

U toku je nastavak emisije 'Gledanje snimaka', a prvi klip za danas koji je prikazan je razgovor Stefani Grujić i Dače Virijevića o Jovani Tomić Matoroj.

Voditelj je dao reč Jovani Tomić Matoroj.

- Nisam je gledala, laže... Provocira me non stop, ja kada gledam nemam problem to da kažem... Za to veče mi je krivo samo što se desilo ono sa Mateom - rekla je Matora.

- Nemam potrebu da lažem, nisam samo ja videla to... Treba Dragani da se pravda, a ne meni - rekla je Stefani.

- Nije mi jasno samo što je rekla za Mateu i Matoru da slavi kao da joj se brat ženi, kada već ima emocije prema njoj. Sigurna sam da nema emocije i da laže - rekla je Dragana.

- Video sam Matoru da gleda direktno da gleda, kasnije mi je to rekla i Stefani... Krenula je kasnije da je isicma ramenom, nije je zakačila - rekao je Đedović.

- Jel ti vidiš kada ona meni dobacuje i pecka me - rekla je Matora.

- Pa svađate se - rekao je Marko.

- Ja ne bežim do toga, peckaću te do kraja - rekla je Stefani.

- Ona samo hoće svađu, ide ljubi se sa Munjom, muva se sa Zolom, onda dođe mene da provocira... Želi samo da gura ovu priču, ona je jedan folirat, želi samo da mi pokvari odnos sa Dragano - rekla je Matora.

- Ovo sve mi je nemoguće, nije moguće da Matoru ne zanima Stefani... Jako mi je čudno i neobično, kao da je poenta da se obe peru. Ne pije mi vodu Matorin odnos sa Draganom posle tri dana. Prvo je govorila da treba vremena, da je izašla iz tog teškog odnosa... Kako se onda nakon tri dana rodila ta emocija sa Draganom, posle toga Stefani ulazi napadački, a i ima pravo - rekla je Kačevenda.

- Ušla sam ovde sje*bana, radile su mi se simpatije prema Dragani, sada je to već prešlo u emociju. Prija mi, iz dana u dan osećam sve veće emocije, treba mi njen zagrljaj - rekla je Matora.

- Nekako mi se čini kao da se priča sa Stefani stavlja po strani, a to ne treba da se dešava... Ne znam zašto Stefani zameramo Munju, Zolu, pa možda i njoj treba zagrljaj - rekla je Kačevenda.

- Poenta priče je da Stefani i ja samo ne treba da budemo zajedno - rekla je Matora.

- Svako ko ne vidi da sam odlepila za Draganom je lud, sviđa mi se, imam emocije prema njoj - rekla je Matora.

- Za tri dana se zaljbuljuješ, za mesec dana se veriš i tako sa svakom devojkom - rekla je Jelena.

- Kada sam se rastala sa Anitom, 6 meseci je prošlo i onda sam se upustila sa Stefani... Ušla sam ovde Dragana mi je prišla, titra mi, prija mi odnos sa njom, zaljubila sam se - rekla je Matora.

- Kada si ušla ovde prvi dan si rekla da bi se pomirila sa Stefani - rekao je Bebica.

- Da, onda sam skapirala da sam je taj odnos osuđen na propast, nakon toga mi se svidela Dragana - rekla je Matora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: K.K.