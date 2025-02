Neću da lepim deklaracije na sokiće za dve hiljade: Ena ponovo urniše Peju zbog prozivki da je kompleksašica, progovorili i o pomirenju! (VIDEO)

Otvorili dušu!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', a voditelj Milan Milošević dao je reč Eni Čolić kako bi progovorila o odnosu sa Jovanom Pejićem Pejom.

- Pejo to što ti tumačiš kao nešto loše što ja neću da radim za 2000 dinara, to je tvoj problem. Ja sam već izgrađena ličnost da mogu da biram. Ja neću da idem i lepim deklaracije na sokiće za 2000 dinara, kada mogu da se slikam za sokić i dobijem 500 evra. Svađa je krenula oko jednog jajeta glupavog, poenta je što on nema pojma šta mi imamo iza kreveta. Naš spisak je 8000 dinara, mi smo se posvađali zbog jednog jajeta - rekla je Ena.

- Ona mene stalno dira i naziva me malim kockarom jer kod nje dolaze veliki kocakari - rekao je Peja.

- Rekla sam mu da je kidara, a on je meni rekao da ću se upiškiti u gaće. Lakše mi je nego ikad kad smo raskinuli jer sam do sad mislila da me voli, ali me ne voli i nikad me nije voleo - rekla je Ena.

- Poenta je što si ti verovatno ljubomorna na Mateju i njegov odnos sa Sofi, pa je zato napadaš. Što ne kažeš da si rekla Mateji; ''Šta da radimo sada kada nema dve slobodne tuš kabine?''. Najviše sam te poštovao od svih momaka ovde u kući. Kako ti možeš da izgovoriš da te ne volim? - upitao je Peja.

- On meni prebacuje da ja nisam odana, ja ne mogu da verujem - rekla je Ena.

- Tvoje ponašanje sa ljudima koji te gaze, to je problem. Kako očekuje da ja sutra nju odbranim, mene boli kad te neko vređa - rekao je Peja.

- Ja sam sada dobro, odlično sam i nemoj da me gledaš, biću srećna - rekla je Ena.

- I šta sad? - upitao je Milan.

- Gleda me sada u oči i priča mi da me voli zato što zna koliko me boli i sad cu opet patiti - rekla je Ena.

Autor: N.P.