Ne umirem: Ena otkrila Dragani kako se oseća nakon raskida sa Pejom, plaši se samo jedne stvari! (VIDEO)

Dok su ostali bili u nabavci, Ena Čolić i Dragana Stojančević uživale su u lepom vremenu i razgovarale o Jovanu Pejiću Peji. Ena joj je tom prilikom ispričala kako podnosi raskid sa Pejom, pa otkrila da se oseća neočekivano dobro.

- On me ne gotivi uopšte, iskomentarisao me je nekoliko puta loše - rekla je Dragana.

- Sofiju isto nije mogao da smisli, dok smo bile nerazdvojne - rekla je Ena.

- Provukao me je i kroz neke vaše svađe - rekla je Dragana.

- I nju je na mnogo loše načine, govorio je da je lukava, lažljiva. Govorio mi je da se ne družim sa njom - rekla je Ena.

- Obrni, okreni, nismo ni došli ovde da nas vole - rekla je Dragana.

- Bojim se da ne dođem u fazu da plačem. Sada sam dobro bez njega skroz - rekla je Ena.

- Fali ti, razumem te - rekla je Dragana.

- Najviše kada spavam, ali ovako sada, nemam osećaj 'jao umreću, jao umreću', pre sam imala taj osećaj. Mada plašim se samo da mi se ne okrene sve, to kod mene ide brzo - rekla je Ena.

Autor: K.K.