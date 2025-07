Ena Čolić osetila još jedan nož u svojim leđima: Sofija je izdala kad se najmanje nadala, pa je u duetu s Pejom nagazila! (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', a voditeljka Ivana Šopić naredno pitanje pročitala je za Enu Čolić.

- Kako komentarišeš to što su Dača i Sofija rekli da si ti kriva zs Pejino ponašanje i da si ga ti dovela do toga? - glasilo je pitanje.

- Od Sofije očekivano, vidim da samo gleda kako će da me pljune i oblati. Od Dače nisam očekivala, ali gledaoci vide kako stvarno jeste. Neki drugi pričaju o meni, to stvarno nije tako - rekla je Ena.

- Ovde devojke izazovu tu neku agresivnu crtu kod muškaraca jer zaborave gde su i onda ih navlače na neke stvari. Devojka treba da ima malo više tolerancije prema svom prtneru i ne treba da daje gas. Ena je samo dodavala gas i nervirala Peju, a ishod je uvek bio isti - rekla je Sofija.

- Na Sofiji je da bude tolerantna, ali nema veze. Sve okej - rekla je Ena.

- Ovde žene nemaju dostojanstva, nula budova i ovo nisam videla u životu. On dečko ne zna gde će da stoji, broji dane do odlaska. Ena ne može da se suzdrži dvadeset dana, a šta on radi? Je l' j*bao nekog ili? Dečko je izašao na bazen i stavio majicu preko glave - rekla je Milena.

