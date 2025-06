Još jedan nož u leđima Ene Čolić: Ovo je noć u kojoj su je svi izdali, posle Karića i Terza stao na Anelinu stranu! (VIDEO)

ŠOK!

U toku je emisije "Nominacije". Takmičari večeras biraju između Ene Čolić i Aneli Ahmić, a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Borislavu Terziću Terzi.

- Pokazala je da je loša partnerka kad je o svom suprugu iznela neke stvari. Bili smo svedoci kako je Janjuš ludeo i kako je prolazio kroz neke stvari. Znamo zbog čega je Janjuš bio izveden napolje, a ona umesto da bude uz njega i spusti loptu, ne ulazi u sukobe jer je to najiše tražio, a ona je nastavila po svom i dovodila ga do ludila. Njoj je samo rijaliti bitan, niko joj drugi nije bitan. Prošle godine sam bio dobar sa njom dok je bila sa Janjušem, a kad je ušla sa Milicom dok su obe bile trudne razočarao sam se uz nju. Ove sezone smo izgladili odnos i bili smo super dok ovde nisam napravio najlošiju stvar. Ja sam njoj opsovao dete u jako pijanom stanju, bio sam jako loše psihički i pokajao sam se. Zabolelo me je kad je Milica bila tu i kad je ona rekla da ne treba da mi dozvoli da vidim dete. Ne volim kad smo loši sad što mi nabacuje da nije trebala da mi oprosti. Nije džaba stigla čestitka od njene porodice, videli su i oni koliko sam bio dobar prema njoj. Ja sam mnogo vezan za Luku, mnogo mi je draga osoba i kad mu neko nanese bol, plakao sam i kad sam ga video, mnogo sam se vezao za njega. Mislim da mu neke stvari radi svesno i igra rijaliti sa njim. Luka je igrao sa njom rijaliti na početku kad je sve bilo sa Sandrom, ali sad mislim da ima velike emocije. Ovo sad nije trebao da uradi, ali je on srčan - govorio je Terza.

- Nemam više tolike emocije, meni su se emocije upola ugasile kad me je izdala. Ja sa njoj verovao, uvek mi govori desetu priču i njene reči se kose s postupcima. Znaš koliko me boli k*rac za tvoje lažno prijateljstvo, izdala si porodicu i sebe. Mene si predstavila da sam gori od svih u kući prema tebi. Ovaj dečko prekoputa tebe ti si njega počela da vređaš i nisi mene poštovala, a ono što je on posle uradio je katastrofa - dodao je Luka.

- Ja sam njih mirio, branio i savetovao. Ja sam bio pristrasan prema Luki, iako je ona bila u pravu - rekao je Terza.

- Nema kome ja ovde nisam oprostila - dodala je Aneli.

. Mešate babe i žabe. Ja sam Luki rekao da ovu vezu ne podržavam, a on ako je srećan srećan je za sebe. Sad je došlo na moje i rekao je sam da je uvideo neke stvari. Ena mi je ovde u svađi rekla da je p*šim k*rac Kariću. Tvoj i Pejin odnos je na kraju ispao najgori u kući i najgore reči ste izgovorili i ti, a i on. Dečko je smršao 10 kilograma, ne vidim da je pozitivan i srećan. Jako je loše kad hoćeš da prikriješ odonos, a onda iznosiš kako je nasilnim i sve za njegvu majku. Nisi ispala dobar drug prema Mateji. Pošto su ljudi ovde rekli da nemam stav, ni karakter meni je lepo da budem lud. Naravno da ću da ostavim Aneli isključivo zbog Luke - poručio je on.

- I dalje p*ši k*rac Kariću - rekal je Ena.

- P*šiću kome ja hoću, meni su bitni drugovi do kraja života. Možete da me pljujete koliko hoćete, ne zanima me - govorio je Terza.

- Još jedna izdaja, nadam se da ljudi napolju to vide - dodala je Ena.

Autor: A. Nikolić