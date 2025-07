POČUPAĆE SVU KOSU S GLAVE?! Ivan sproveo zadatak u delo, svi čekaju da vide Anđelinu i Anelinu reakciju na OVO (VIDEO)

Šok!

Ivan Marinković bio je kod Drveta mudrosti, te je tako predložio zadatak koji je nedugo nakon odlaska i sproveo u delo.

Naime, on je kremom koju je uzeo iz Odabranih polio Anelin krevet, a svi čekaju da vide kako će ona odreagovati kada bude videla šta joj je Marinković uradio.

S druge strane, on je odmah otišao i do Anđelinog kreveta i tom prilikom joj ostavio čokoladicu, a s obzirom na to da je ona striktna u tome da joj niko ne prilazi krevetu, ostaje da vidimo kako će i ona odreagovati.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić