Aneli će počupati kosu s glave kad za ovo sazna: Luka iza njenih leđa šalje Eni tajne signale, ovo su svi detalji! (VIDEO)

Ena Čolić poverila se Dači Virijeviću da je Luka Vujović pozvao sinoć tokom emisije i dao joj neki znak, ali nije znala o čemu je reč. Teodora je odmah posavetovala šta to može da znači, ali Eni i dalje nije bilo jasno.

- Ljudi, Luka me sinoć zvao i kaže: ''Zovi Enu, zovi Enu'' - rekao je Dača.

- Ja se okrenem i on mi kaže: ''Vidi ovaj sat, ima blutut'', a to mu je kupio jedan lik nije bitno ko. Šta to znači? - upitala je Ena.

- Možda da ste povezani - rekla je Teodora.

- Ne mogu da skontam šta to znači - rekla je Ena.

- Njemu je krivo što ste se vi posvađali - rekao je Dača.

- Izgovorene su teške reči i tu nema nazad - rekla je Ena.

- Šalje ti neke signale - rekla je Teodora.

Autor: N.Panić