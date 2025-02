Na korak do pomirenja?! Ena i Peja zaboravili na sve probleme, pa se kao deca jurili sa balonima po dvorištu Bele kuće! (VIDEO)

Podetinjili!

Ena Čolić i Jovan Pejić Peja i ako nisu u vezi, odlučili su da se kao deca poigraju sa balonima. Ena mu je dala ideju da iskoriste svoje balone koje su dobili do fanova, da zamisle želju. On je pristao, a nakon toga su se uputili do doka, gde su svoju zamisao sproveli u delo.

- Ajde sa mnom da poželimo želju - rekla je Ena.

- Kakvu želju? - pitao je Peja.

- Na balone, one naše - rekla je Ena.

- Da li će to da leti - rekao je Peja.

- Misliš da neće - rekla je Ena.

- Neće, nema šanse - rekao je Peja.

- Šta si poželeo? Nisi valjda nešto protiv nas - pitala je Ena.

- Pa ono je bila proba - rekao je Peja, kroz smeh.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: K.K.