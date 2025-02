Muk u Beloj kući!

Darko Tanasijević podigao je Sandru Obradović kako bi otkrila koji dan bi želela da ponovo proživi.

- Izdvojila bih jedan dan, a to je dan kada sam zaprošena. Bila nam je godišnjica veze, bili smo u Parizu. Izašli smo na večeru, bila sam trudna, pa se sav spetljao, unervozio se, pa me ispitivao: "hoćeš li do toaleta?", nastavila sam da jedem, on opet, ja kažem: "šta je s ovim čovekom?", ja ustanem i vraćam se. Ceo restoran u mene, ja sedam, njemu krenulo da pada, on stavio na tanjir, kako je krenuo da otkrije kutiju, ono sve poispadalo. Bilo me je i blam, ali mi je bilo lepo - rekla je Sandra.

- Ja bih volela da proživim dan kada sam se rodila, jer je to zanimljivo, jer se ne sećam. Kada sam bila u Indiji na snimanju filma, bilo je lepo, ali i opasno kada smo išli u Kašimir, to je grad u kom je bio rat. Uzbrdo na planinu smo izišli, zelene planine, ima krava ima ovaca koliko hoćeš, nije izgledalo kao Indija. Išli smo konjima uzbrdo. Ja sam bila u kostimu časne sestre, pa sam pevala, nosila jagnje, bilo je prelepo...Na kraju se vreme pokvarilo, nazad kada smo išli bila je kiša, magla, haos, morali smo da idemo dva sata nizbrdo i baš je bilo klizavo - ispričala je Sofi.

- Ja bih 27. april 2024. godine, rođendan mog bivšeg muža. Glavni problem je bio posle razvoda ko će da mu pravi slavski kolač, ja sam pravila devet godina, desete sam pukla i rekla: "ajde nađi nekog više". Bila je priča da mu napravim tortu, ja sam tri dana pravila tortu. Otišli smo u restoran, ubedila sam sina, da je to normalno, brinula sam se ceo taj dan, ali kada smo ušli, čini mi se da sam prvi put u životu tada osetila osećaj pripadnosti i mnogo sam bila ponosna na mog bivšeg supruga i mene kako smo sve napravili. Bili su veseli svi, tako da, to bih volela da vratim ponovo - rekla je Keti.

- Kada sam bio dete, dok sam bio u vrtiću, održavali su se neki maratoni. Održavane su tu neke trke gde je učestvovalo 6.000 dece, ja sam od svih 6.000 bio prvi, kad su me proglasili pobednikom nekako taj aplauz i taj pehar...Eto, kasnije, kada sam došao kući iz "Zadruge 6" sa svojom devojkom i saznao od oca da nema mesta tu za nas, pa sam bio tužan, ali taj prelazak iz tuge u sreću kada mi je Sanja rekla, pitao sam je: "gde ćemo sada?", ona mi je rekla: "nije bitno gde ćemo, bitno je da smo zajedno" - rekao je Marko.

- Ja bih se prisetio serije, a to je "Igra prestola", glumio sam skoro rame uz rame sa glavnim glumcima. Vratio bih se u period doma, dečijeg doma gde sam odrastao, tu mi je bilo prelepo. Tu sam proveo 13 godina, to mi je najlepši period u životu - rekao je Boža.

Autor: Nikola Žugić