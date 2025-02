Uplovili u mirnu luku: Anđela priznala da joj je nikad lepše sa Gastozom, on se zadovoljno smeškao, pa otkrila koja stvar im u odnosu konstantno stvara nemir! (VIDEO)

Cvetaju im ruže!

Naredno pitanje je bilo za Anđelu Đuričić.

- Kada ćeš prestati da tražiš Gastpza sa početka veze, on više ne postoji - pročitao je Milan.

- Ima ga u mrvicama, to je sada taj Gastoz kakav je sada trenutno. Njemu kada je upali ego i inat, vidimo sve najgore. Tako da ima Nenada kada smo u dobrom odnosu, hteo je pesmu da mi spremi, kao što je na početku učio Desanku Maksimović. Ima ga iskreno, ali problem sa inatom i egom nam je mnogo veći u vezi. Prebaci nekad, mislim poneda

- Posle našeg razgovora u sobi, ona se preporodila. Nasmejala mi se, bila je potpuno druga osoba. Zbgo njene pozitivne energije imam želju da stalno provodim vreme sa njom. Polupani smo malo, pa ispravimo sve to - rekao je Gastoz.

- Šta misliš kakvi su komentari kada si skočio i rekao da je Sofija pogazila sve - r

- Pa meni je ona draga, naje*aće. Imao je loše postupke, počeo je da se meša ovde levo-desno, i sada je nju to privuklo. Žao mi je nje, mogla je da bude pobednik ovde - rekao je Gastoz.

- Sofija zašto glumiš ponos kada ga nemaš, vidi se da i dalje voliš Terzu - glasilo je naredno pitanje.

- Zastupala sam svoj stav do jutros, desio se taj poljubac jutros, posle svađe. Iskoristiću ono što Milena voli da kaže 'zbog ljubavi su se razna go*na pojela'. Najviše sam mu zamerila to ograđivanje od mene. Ne plašim se ja da će Milica da uđe, nego se plašim jer je on lak za manipulaciju - rekla je Sofija.

- Smatram da se naše poverenje izgubilo, treba da pustimo vreme malo. Videćemo - rekao je Terza.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: K.K.