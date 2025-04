Srećna i voljena: Anđela zaboravila na sve probleme koje je ikada imala sa Gastozom, pa otkrila da joj on pruža sve što joj treba! (VIDEO)

Cvetaju im ruže!

Naredno pitanje voditelj Milan Milošević pročitao je za Anđelu Đuričić.

- Da li ti je bitnije da ti Gastoz kaže da te voli, ili da ti pokaže delima kao što radi - glasilo je pitanje.

- Mnogo mi je bitnije da mi pokaže, i on meni to uvek pokazuje. Ne libim se ja uopšte da kažem šta ocećam, ali dela su mi mnogo bitnija. On jedva prevali preko usta 'izvini', a ne 'volim te', ali u poslednje tri nedelje mi daje sve što mi treba... Ljubav, pažnju - rekla je Anđela.

- Ženi se me govori 'volim te', jer čim to uradi muškarac stavljen bude u neku donju fioku - rekao je Nenad.

- Verujem da je Anđela njemu rekla 'volim te', a ovo što priča gluposti ovde to su mu u Grabovcu ispred prodavnice pijanci rekli, od tad ima komplekse - rekao je Đedović.

- Ovde se 'volim te' koristi vrlo olako, tako da čuvajte to što imate - rekla je Ena.

Autor: K.K.