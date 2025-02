Šok!

Milan Milošević, voditelj "Pitanja gledalaca", naredno pitanje pročitao je Milosavi Pravilović.

- Reci nam Milosava tvoje mišljenje o Matoroj, Stefani i Munjezu - glasilo je pitanje.

- Čula sam ovde, ali nisam pratila napolju. Znam da je devojka u pitanju. Koliko sam videla, videla sam da je momak na svom mestu, biće sve u redu. ne mogu da kažem da je u redu to što su sakrile, kada nije. Nije trebala da sakrije, trebala je da ga zove i da mu kaže. Naravno, zašto ne bih volela da se pomire, to je za mene normalna stvar, a smatram da bi on bio najbolji otac - rekla je Milosava.

Sledeće pitanje bilo je za Enu Čolić.

- Pitanje za ruzmarin Enu: "Sama si priznala da ti se smučilo da budeš dobra, sama si potvrdila da si najveći folirant" - glasilo je pitanje.

- Nisam dobra, ja sam najbolja, bolja sam od svakog tog Anelinog poltrona koji meni postavljaju pitanja. Zašto bi me mrzeli, na primer, Teodorini - rekla je Ena.

- Ova žena je bolesna, prolazi pored mene i rekla mi je da sam kur*etina - rekla je Aneli.

- Mislila sam na to što sam posle dva meseca htela da teram Peji inat, kulirao me je dva meseca, nije me udostojio razgovora pred raskid - rekla je Ena.

- Ona je meni par puta rekla da neće da bude dobra, da ja koristim njenu dobrotu, hajde da kažem da se slažem donekle. Ena iz tih svojih kompleksa uzme da pravi te inate koji su dečiji, Ena je super i nemam problem s njom - rekao je Peja.

Naredno pitanje bilo je za Aneli Ahmić.

- Čemu onakav napad ljubomore kada si čula da je Janjuš bio sa Draganom, nazvala si je mutavom plovkom - glasilo je pitanje.

- To nije ljubomora, izgledala mi je kao mutava plovka - rekla je Aneli.

- Možda je pogodila što sam ja upoznala njegovu ćerku, a ona nije - rekla je Dragana.

- Ja sam kivna na Janjuša, šta god da se tiče njega, imam svoje razloge, neke stvari sam saznala ovde. Odvratan mi je, ne mogu da ga smislim - rekla je Aneli.

- Jeste izljubomorisala, ali je rekla da nisam kriva. Mislim da je ljubomorna jer sam upoznala ćerku, a ona nije, a smatrala je da će se to desiti...Nismo pričali puno o njoj, rekao mi je da mu je slala poruke sa lažnih profila, ali sam posle znala da se čuje sa njom. Pokazivao mi je poruke, ali se ne sećam šta mu je slala - rekla je Dragana.

- Da ga proganja - pitao je voditelj.

- Pa u jednom trenutku je bilo i to - rekla je Dragana.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić