OGRAĐUJE SE OD STEFANI: Munja osuo drvlje i kamenje po Matoroj, pa žestoko zaratio sa Gastozom! Trese se Bela kuća! (VIDEO)

Haos!

Na samom početku emisije ''Gledanje snimaka'', učesnici su imali priliku da vide kako Nenad Marinković Gastoz naziva Danijela Dujkovića Munjeza hodajućim kompleksom. Voditeljka Ivana Šopić dala je nakon završetka video-klipa reč Munjezu.

- Ne vidim kako ja to mogu da budem iskompleksiran? Šta je kompleks, to što se ja borim za svoje dete? Nisam makar folirant. Što se tiče Matore, ona nema svoje ''ja''. Klima glavom čim se ja blatim. Ona je ove godine tu na račun mog imena. Neke osobe poput nje se igraju ljudskim životima, što je veoma velika sramota. Nema opravdanja, najhora je na svetu ispala. Stefani jeste krivac na provom mestu, a na drugom je ona. Matora se sad zbližava sa Draganom, ograđuje se od Stefani - kazao je Munjez.

- Nije mi sad jasan Munja. Prvo je pričao kako sigurno nisam raskinula sa Stefani, sad je u nekim teorijama da krećem da se ograđujem od nje - kazala je Matora.

- Pokrij se ušima i sedi, molim te. Nije te sramota šta izgovaraš? Budalo jedna! Tebe su ljudi cepali kada se moje dete rodilo, sram da te bude. Ja tebe nisam vređao, ali si ti toliko bezobrazna, da tu kraja nema - kazao je Munjez.

- Imam osećaj kao da želiš da se takmičiš sa mnom. Nije mi jasno. Iz tebe o Gastozu, on je došao do Stefani - kazala je Matora.

- Ja sam za njega rekao šta sam imao i to je veoma jasno. On je pokazao ko je i šta je. Veoma je veliki kompleks, on, a ne ja. Njegovim foricama se jedino Jordanka smeje - kazao je Munjez.

- Munja je po mom mišljenju jedan veliki indijanac. Kadar mu je važniji od svega. Njegovo ponašanje je katastrofalna. Munja je opterećen mojom pojavom. Umesto što je rekao svima šta misli o njima, on je podelu koristio da o meni priča - kazao je Gastoz.

- Munja je jedan običan jadnik, koji je pokazao da tone sve dublje i dublje - rekla je Matora.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.