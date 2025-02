Raskirnkani: Takmičari saznali u kakvom su odnosu Munejz i Kristina Buđevac (VIDEO)

opa!

Na narednom klipu koji je pušten prikazan je poljuabc Danijela Dujkovića Munjeza i Kristine Buđevac, te su takmičari dobili proiliku da prokomentarišu.

- Ja sam nju pitala da li je okej da šetamo nas dve zbog Munjeza i to je to - rekla je Matora,.

- Ja sam, znao da će ovo da se desi, builo mi je očekivanoi - dodao je Munja.

- Sve što su rekli je okej, to je Munja, on je slobodan i ima pravo da radim šta on želi - rekla je Slađa,

- Meni Slađa nije jasna, to se promenilo, ali Kristina samo čeka priliku da se ubaci kod Munje u krevet, tačno se vidi šta on radi i kako - rekla je Ivanija.

Autor: N.B.