Iskrena do koske!

Voditelj i novinar Pink.rs portala, Darko Tanasijević, na samom početku porazgovarao je sa Anđelom Đuričić o odnosu sa Gastozom.

- Kako si? Ova nedelja ti je počela dramatično, a potom si uspela da uploviš u mirnu luku sa Gastozom i da se neke stvari stabilizuju - pitao je Darko.

- Da, ova je krenula burno, kao i prošla, ali smo uspeli da nađemo, za sada, neki zajednički jezik, nemamo neke specijalne probleme, tj. ne ponavljaju se stari, nadam se da mi neki novi neće naići - rekla je Anđela.

- Posle one svađe u ponedeljak imali ste poduži razgovor na vašem krevetu, on je bio iznenađujuće pitom i miran i pokušao je da ti objasni kakve su mu potrebe, kaže da si se preporodila posle tog razgovora i na koji način ste našli taj zajednički jezik - pitao je Darko.

- Baš je bio pitom i fin, ja bih volela da sliku tog Nenada vide ukućani. Ne, on ima itekako svoje kvalitete i vreme koje mi posveti i ume da bude fin prema meni i da prizna emocije i da se potrudi da radi na tome, da naša veza bude bolja...Od tada nismo promenili odnos i nadam se da se nećemo vraćati na neke stvari o kojima smo pričali. Ne bih želela da nam se događaju stvari o kojima smo toliko puta pričali - rekla je Anđela.

- Šta si ti shvatila iz tih njegovih sugestija, predloga i kritika - pitao je Darko.

- Nema veze sa njegovim pričama, pričao je on meni mnoge stvari, pa ih je primenjivao kada oseti da treba. Ja sam osetila to da mogu da budem opuštenija, iskrenija i spontanija i samim tim se tako i ponašam...Nijednom do sada nisam došla do zaključka da budem uverena, jer da jesam, ne bih uvek dala priliku i negde poželela da razgovaramo. Da vidim da on nema emocije, da je bila neka ozbiljna situacija da nema nazad, logično da me je prevario, tu nema nazad.

- Anđela, mir je zavladao kod vas, a da li ti je sve potaman i da li si zaista mirna, spokojna, srećna ili si neke stvari gurnula pod tepih - pitao je Darko.

- Da sam mirna i spokojna, nisam i neću biti dok ne izađemo. Odnos nam je od pomirenja odličan - rekla je Anđela.

Autor: Nikola Žugić