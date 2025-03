To nije ljubomora, ne želi da izgubi status zavodnika: Ivan žestoko opleo po Gastozu, Mateji NEJASNA Anđela zbog ovoga (VIDEO)

Šok!

Ivan Marinković seo je u spavaćoj sobi sa Matejom Matijevićem, te je tako opleo po Nenadu Marinkoviću Gastozu.

- Keti i ja smo počeli da se družimo, nikada ništa nismo, on je počeo da je grli i to, sujetan. Đedović je onda rekao da je on to radio samo da ja ne bih bio dobar s njom, on to ima u sebi. Nije to klasična ljubomora, ovo je da ne gubi status zavodnika. Nešto slično kao Munja, samo je Munja transparentniji. To je ono kao: "imam svoju devojku, moram i ovo" - rekao je Ivan.

- Kako može da ti bude kriv neko drugi osim njegovog postupka?! Uvek je neko drugi kriv - rekao je Mateja.

- Ispoljavanje nezadovoljstva na potpuno pogrešan način - rekao je Marinković.

Autor: Nikola Žugić