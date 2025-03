Ori se Bela kuća!

Voditelj i novinar Pink.rs portala, Darko Tanasijević, podigao je Milenu Kačavendu, kako bi prokomentarisala odnos Sofije Janićijević i Bore Terzića Terze.

- Kada ustane ovaj lažni fudbaler iz FK "Prošlost" da se dere, onda je ovako...Ovaj momak sve vreme zaboravlja da je ovu devojku šutnuo kao kantu i ostavio u najgorim mogućim momentima - rekla je Kačavenda.

- Ko je nju toliko napadao?! - urlao je Terza.

- Si ti normalan?! Kaže malo pre u pušionici: "nju je napadalo 10 ljudi, ja sam se sam branio", ovaj čovek je skroz ispromašivao...Ako sam prema nekom bila pristrasna, somino jedna, to si ti some. Som, somina! Evo našao se ko mu je podrška (Ivan Marinković)...Jesi, jedan običan alaman i seljačina. Nek sam ja dama iz pi*ke materine, a ti seljačina. Stavi Draganinu kapu štrikanu i vrti prase, seljačino jedna, ja sam te zvala gospodinom, a ti krivonog. Većina ukućana je svaljivalo na nju, da je ona to uradila - rekla je Kačavenda.

- Ne, oni su porepoznali njenu kvarnoću, a moju iskrenost - rekao je Terza.

- On i Munja ne vole, nisam mislila kao mrze, nego su sujetni jer su ušla dva muškarca koja im predstavljaju pretnju kroz rijaliti, a to su Karić i Gastoz. Sada nama svima koji smo branili Sofiju, koju je on izneverio, je*ao nam kevu svima, a onda sada on kaže da ne vidi emocije...Ja nisam prevarila verenicu, ti jesi - rekla je Milena.

Autor: Nikola Žugić