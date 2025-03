Priznanjem da voli Gastoza umalo Terzu oterala u grob: Kačavenda ubacila u petu brzinu, više nema stajanja! (VIDEO)

Ovo ga najviše boli!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Milenom Kačavendom o odnosu Borislava Terzića Terze i Sofije Janićijević.

- Poenta priče je da mi niko ne dozvoljava da pričam, ja ću dolaziti nedeljom i komentarisati sva ova g*vna - rekla je Kačavenda.

- Zbog čega ne smeš da se zameriš Gastozu kako Terza kaže, a njemu sve zameraš? - upitao je Darko.

- Ja sam toliko bila pristrasna prema Terzi, a on ako to ne vidi nek ide da gurne glavu u wc šolju. Sofiji su Terza i Ivan nametnuli Gastoza, on je ostavio Sofiju na cedilu kao špagete. Ja ne sedim sa ženama koje su glupe i ne pijem kafu, tako da su one sve pametne da bez mog uticaja donesu same zaključak. Terza je pokazao da u danu promeni dva stava kada je Sofija u pitanju. On je krenuo da vređa Sofiju, a ona je nakon pet minuta krenula da mu odgovara. Valjda smo trebali i tad da ga branimo kao žrtvu. On je sve samo nije muškarac, on je jedna devojčica. Pokazao je da na njega može da utiče treća osoba, a ja na Sofiju nisam uticala. On uvažava Đedovića i Sanju kao komentatore jer Đedoviću ne sme da pisne kao pi*ka. Odjednom je shvatio da viđanje deteta nema veze sa emocijama - priča Kačavenda, pa dodaje:

- Gastozu ne smem da kažem ništa jer ga volim, a Terzu ne volim. Može mi se, je l' ima nešto što nije jasno?! Ja sam šlihtara koja jurim plasman i ako Anđela i Gastoz budu u superfinalu, ja ću uzeti 18. mesto. Sofija je u svojim komentarima realna, ja da sam ona, šutnula bih ovo pseto u dupe - rekla je Milena.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.