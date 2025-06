Pljušte prozivke: Kačavenda ironičnim izlaganjem dovela Terzu do pucanja, umalo žestoko zaratili! (VIDEO)

Iznervirala ga!

U toku su ''Nominacije'', a Teodora Delić i Borislav Terzić Terza imali su prilike da čuju šta njihovi cimeri misle o njima. Voditelj Milan Milošević dao je reč Mileni Kačavendi.

- Sa Teodorom sam imala raznovrsne sukobe. Ona je imala pravo da zamera Bebici Aleksandru, kad je on njoj zamerao Naju. Mislim da je ona našlja ljubav svog života i da će sto posto ostati sa Bebicom. Mislim da joj je greška izlazak sa Munjom, pa sad Bebica mora da rešeta sve. Bebica jeste bio psihopata kada joj je uvrtao ruku, ali ja njoj nemam šta da zamerim ove sezone. Jedino mi se dopada kada nisu zajedno da vidimo kako je ona slobodnija i kako komentariše. Šteta što je bila u Bebičinoj senki. Bebici se ovde ništa ne govori jer se njega ovde plaše. Ja ne bih volela da se Teodora u ovom momentu pomiri s Bebicom jer kida otkad je sama - rekla je Milena, pa se osvrnula na Terzu:

- Ja sam baš verovala da neće pući prijateljstvo Terze i Munje i moram da priznam da sam ja njega izdala ove godine. Ja njega jesam gurala u odnos sa Sofijom i jesam tad ispala smrad jer da nisam on sa Sofijom ne bi ostao. Ne bi doveo sebe u kišobran situaciju. Mislim da je on jedan sjajan momak i da to što je on mene izvređao je zasluženo. Smatram da je dobar drug i da je vredan, napravio je malu grešk sa Sofijom. Žao mi je što sam izgubila Terzu kao divnog prijatelja. Očigledno je moja nominacija izazvala ružnu reakciju i zato ću ostaviti Teodoru - rekla je Milena.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić