Ima džep od krokodila za... Ena nikad surovije udarila na Aneli, Kačavenda se umešala i URNISALA Ahmićevu (VIDEO)

Šok!

Darko Tanasijević porazgovarao je sa Enom Čolić o njenoj raspravi sa Aneli Ahmić.

- Kako objašnjavaš ponovnu žustru raspravu sa Aneli danas - pitao je Darko.

- Mislim da treba njoj da objasnim, pošto ona jedina nije razumela, svi su razumeli - rekla je Ena.

- Ćutim ti mesec i po dana ovde je*em te u pi*ku tu rašivenu - rekla je Kačavenda.

- Šta u tebi Aneli izaziva, pa da joj kažeš da je ćerka ne poznaje - pitao je Darko.

- Isključivo činjenice vezano za to, a ne neko izazivanje njenog nečega u meni. Mislim da ona nije dobar primer nikome. Ružna je iznutra, kao i spolja, to je jako ružno! Nije loše zvučala na "Elitoviziji" i sposobnost da od sebe napravi žrtvu...Danas je ona meni dobacila, jedva je čekala, ja sam Mileni šapnula nešto, ona se okrenula i počela da me vređa - rekla je Ena.

- Ti i Luka ste u vrlo zanimljivoj i delikatnoj situaciji. Kada si ušla ranije u odnos sa Pejom, ti si zaratila sa sebi dragim ljudima jer si srčano branila svoje interese, s druge strane Luka nije tako radikalan. Da li je nesnađen ili nije dovoljno siguran u to što ima s Aneli - pitao je Darko.

- Luka je zreliji i stameniji od mene i gospodin je. Ja sam detinjasta i tipična sam žena. Ima džep od krokodila za penis i na sve ostale koje su za punjenje, kao što se punila prošle godine - rekla je Ena.

Autor: Nikola Žugić