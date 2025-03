Na mene niko ne može da utiče: Gastozu pala roletna, shvatio da će zbog Anđele morati da se menja (VIDEO)

Ne smiruju se!

Nenad Marinković Gastoz pokušao je da objasni Jovani Tomić Matoroj šta mu je Anđela Đuričić zamerila tokom njihovog sukoba za vreme emisije "Nominacije".

- Poenta je da si istom rečenicom pokušala da mi ubaciš crva i da se odvojim od nje. Ja imam tri godine, pa bi ti mogla na mene da utičeš jer si moj prijatelj 11 godina i ja ću istom momenta da idem gde mi drugi kažu - govorio je Gastoz.

- Htela sam samo da joj objasnim što sam pomenula čajnu, a ti si meni sve to objasnio posle. Ja sam samo htela da kažem zašto sam forimirala to mišljenje - rekla je Matora.

- Ona je i u pravu jer ja Ivanu nisam trebao da dam tortu. Ja bih dao svima, ali treba neke stvari da promenim u životu. Što bih ga hranio? Ona to gleda tako i to kod nje nema. Mi nismo isto. Ona je ovde mnogo izgasirana i na to sam navikao, ali ne znam kako ona ne razume da na mene niko ne može da utiče, kao ni na tebe - dodao je Gastoz.

Autor: A. Nikolić