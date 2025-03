Karić nikad teže doneo odluku: Progovorio o Matorinim greškama, prijateljstvo sa Đedovićem vinuo u nebesa, a evo koga je poslao u izolaciju!

Očekivano?!

U toku je emisija ''Nominacije'', a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Stefanu Kariću kako bi prokomentarisao nominovane učesnike, a to su Marko Đedović i Jovana Tomić Matora.

- Ovo je za mene najteža nominacija. Sa njima sam ovde sazreo, znam ih i pre rijalitija. Đedović i ja smo imali neobično poznanstvo, imali smo zajedničke prijatelje. Da mi je neko pričao da ću posle toga s tobom biti ovde, ne bih mu verovao. Žao mi je što ste u ovakvoj situaciji, znam kakvi ste bili. Poslednji put smo se videli kod Matore na svadbi, svašta se nešto izdešavalo. Neobično mi je bilo da čujem da je Đedović bio dobar sa Anđelom jer se nikada nisu mirisali, a onda mi je bilo neverovatno da je Matora skočila protiv Đedovića. Matora samim ulaskom si počela da uplićeš pokojne ljude što mi je jako bezveze i ružno, a sama si mu dala nekako za pravo da pominje tvoju majku. Ružno mi je kada slušam između vas takve rasprave i svađe, ali eto da barem izbegnete takve rasprave i takve reči. Matora, tebi mogu da zamerim kao prijatelju neke stvari. Iskreno mnoge moje tajne znate oboje i nikad me niste izdali - otkriva Stefan, pa dodaje:

- Munji se desila najgora moguća stvar, uskraćeno mu je da bude srećan, ali možda je i dobro što se ovo desilo jer verovatno nikad ne bi saznao da si postao otac. Uvek su osuđivati Matoru jer je podržala Stefani u tom trenutku, ne slažem se sa nekim ljudima da si ti otela i kidnapovala dete. Strejt devojke su očigledno bile nesrećne u ljubavi, ne smatram da si ih ti silila na nešto ili primoravala. Vidim da počinješ da radiš istu stvar sa Draganom, opet daješ sebe na tacni, opet pružaš pažnju i meni to nije jasno. Koliko puta trebaš da udariš glavom da bi se osvestila u životu. Poštujem to što jesi, meni niko ne remeti. Meni je Gastoz jasan i on se trudi da se izbalansira, a ti ćeš uvek ispasti grbava i zato nisi trebala da se mešaš - rekao je Karić.

- Slažem se, ali ono što mogu da uradim u ovom trenutku je da se to sada ne nastavlja - rekla je Matora.

- Đedović mi je ovde jedan od lojalnijih prijatelja. Smatrao sam da bez obzira što si me odmah pozvao po izlasku iz rijalitija, mislio sam da će nam se odnos ovde poremetiti, ali nije. Znam da si ti jedna od malo osoba kojima mogu da se obratim i verujem ti bez obzira što te ljudi provlače kao rijaliti igrača. Mislim da ni večeras ljudi nisu rekli šta misle, osećam da ti je tesno u du*etu. Ne znam šta da uradim, ali moram da kažem da koji god prijatelj napravio sr*nje, ja ću uvek ostati uz svoje prijatelje. Zato ću zbog toga sačuvati Matoru, ali ovo gledaj kao vid moje podrške - rekao je Karić.

- Jasno mi je šta je rekao, draže mi je šta je rekao nego koga je poslao. Vrlo jasno znam njegove stavove i vrlo jasno znam njegove stavove. Što se tiče Osmana, ja jasno razdvajam kakvu komunikaciju imam sa kim. Nisam ni ja očekivao da će me Osman pljuvati, Stefan i ja smo se čuli ovako i ja sam na kraju razgovora rekao zamisli to, to i to. Nisu to bile neke stvari za medijski konflikt između Osmana i mene. Ja jasno razdvajam moj odnos sa Osmanom i moj odnos sa Stefanom. Ja sa njim nisam drugar, više sam se sa Kristinom puta čuo nego što sam sa Osmanom. Pre nego što je počela ova sezona, on je sve poskidao i sklonio, a moja reakcija je da sam ga samo otpratio - rekao je Đedović.

Autor: N.P.