Žestoko za sam kraj: Đedović uputio takmičarima Elite brutalnu poruku! (VIDEO)

Nije im ostao dužan!

Voditeljka Ivana Šopić na samom kraju emisije "Nominacije" dala je priliku Jovani Tomić Matoroj i Marku Đedoviću da se obrate takmičarima i odgovore im na sve što su noćas čuli.

- Ja nemam komentar, svima sam sve rekla. Pozdravljam moje i nadam se da su dobro - rekla je Matora.

- Čekao sam kraj da kažem neke stvari koje su se ponavljale, a to je da ne mislim da imam poltrone, niti da mislim da mogu da imaju na silu loše mišljenje o meni. Ja kad govorim i kad pričam, ljudi su pričali o spoljnom svetu, a ja o tome nikad nisam pričao. Sa ljudima sam bio u razmeni mišljenja, nisam se slagao i nikad nisam prebacio neke stvari. Sa Matorom sam bio u najžečšćem konfliktu pa joj nisam prebacio, a ne sećam se ni da je ona meni. Ne bi trebalo ljudi sa mnom na silu da se svađaju, niti ću ja. Mislim da imaju bolje mišljenje i da je ovde nametnutno da o meni treba nešto da se kaže. Ovde me se niko ne plaši, ne tučemo se, a i da se to dešava nisam najjači. Može svako da me izvređa, mogu i ja. Videli ste kako reagujem i mislim da je to samo fejk nametnuta priča da bi ljudi ulazili u konflikte sa mnom - rekao je Marko.

