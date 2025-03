Aneli u totalnom ludilu: Priznala da joj se kose srce i razum, ne može da odluči da li da legne pored Luke! (VIDEO)

Tražila pomoć od Matore!

Aneli Ahmić zatražila je savet od Jovane Tomić Matore obzirom da je Luka Vujović pozvao da spavaju zajedno u izolaciji, a ona nije sigurna šta da uradi jer se boji da se ne poljube, a veza ne bi bila dobra ni po nju, ni po njega, kako ona tvrdi.

- Šta da radim? - upitala je Aneli.

- Ako ti prija, budi tu sa njim. Sve i da padne poljubac, nema veze. Počela si da se vezuješ i plašiš se da ne budeš debil iskorišćeni. Ako ti prija, pusti ga i provodi vreme s njim - rekla je Matora.

- Pa kako da pustim? Prija mi, ali biće mi još gore. Nisam sigurna, a ne mogu bez njega - rekla je Aneli.

- Uživaj da ti se neko udvara, uživaj da se upoznate i pričate. Nije sve s*ks i poljubac. Možda je vrednije to što nemate poljubac i s*ks nego neki odnosi koji imaju sve to. Smanji malo ljubomoru - rekla je Matora.

- Ja sam počela da ljubomorišem iz straha da mi se nešto ne desi zato što se bojim. Ja tebi ne mogu opisati iz straha ljubomorišem - rekla je Aneli.

- Ja sam ista takva - rekla je Matora.

- On hoće da spava u izolaciji i obećala sam da ću doći na pola sata. Šta da radim? - upitala je Aneli.

- Pa je l' ti se ide? - upitala je Matora.

- Ma ja bih celu noć spavala i grlila se s njim, ali se bojim da se ne poljubimo. Imam strah, lakše mi bude da spavam u svom krevetu i da ne odem. Ja osećam simpatije prema njemu, ali borim se kao da je neki đavo u meni - rekla je Aneli.

- Pa kad budeš sigurna, ti budi s njom - rekla je Matora.

- Danas mi je rekao da ne bi ušao u vezu čak ni da ja želim, mene je to izludelo. Ja njemu svaki put prilazim, dok je on pričao da je prilazio Sandri, a ona ga kulira. To mene remeti, šta da radim? - upitala je Aneli.

- Ja da osećam, ja bih prišla Dragani, a ti ako osećaš, ti idi - rekla je Matora.

