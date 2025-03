Stavio sve karte na sto!

U toku je emisija 'Izbacivanje-specijal', a naredni gost u Šiša-baru kod voditelja Darka Tanasijevića je Borislav Terzić Terza. Na samom početku on je pričao o svom odnosu sa Sofijom Janićijević.

- Svašta se promenilo od prošlog puta, u utorak smo imali neku svađu, posle toga smo se ljubili. Posle toga sam se probudio pored nje u krevetu, odmah mi nije bilo lagodno. Dogovorili smo se da pustimo vreme malo, super se osećamo ovako. Ne želi vezu ni ona, a ni ja. Nema više žari između nas. Nemam želju da je zagrlim, izgubilo se sve to - rekao je Terza.

- Zameraš joj što je hladna, i nema inicijativu - rekao je Darko.

- Da, nemam ni želju. Možda utorak nije ni treba da se desi. Ohladio sam se, ohladila se ona. I ako postoji neka emocija, tu je samo na tren. Nepoverenje je tu, sve ono sa Draganom što je bilo - rekao je Terza.

- Pokrenula se priča o nekoj sujeti i kompleksima - rekao je Darko.

- Najveća sujeta je među parovima, Ena i Peja kada se posvađaju, iznesu sve najgore. Još sada kako se bliži kraj, sve je to pojačano. Moja i Sofijina veza se nije bazirala na svađama. Imala je težinu i priču, da smo ostali zajedno, ostale veze bi pale u drugi plan - rekao je Terza.

- Pukla je tikva sa Aneli? - pitao je Darko.

- Da, počela je da me vređa opet. Govori da ne zna ni što mi je oprostila. Pokušava sada Luku da okrene, da se ne druži sa mnom. I tu može da se vidi sujeta isto - rekao je Terza.

- Zamerili su onu rečenicu koju si rekao u svađi sa Matorom, i sa tim ponizio Munjino dete - rekao je Darko.

- Bilo je to u afektu, nisam imao takvu nameru. Nisam ni razmišljao tada u smeru da je to Munjino dete. Posvađali smo se oko Dragane. Munja mi je to zamerio, odmah sam mu se izvinio. Dragana sve ovo radi zbog kadra, nije ni svesna svih posledica, koje je čekaju. Roditelji je gledaju, sama pomisao da se povezuju sa ženom, je užasna. Ona meni stalno govori 'Terza neću ništa uraditi', pa ne radiš meni, radiš sebi - rekao je Terza.

Autor: K.K.