Na raportu: Anđela prenela sve detalje razgovora sa Darkom, on se zbog Matore odmah pobunio! (VIDEO)

Ona će im praviti probleme u vezi?

Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz osamili su se na krevetu, a ona mu je prepičala detalje razgovora iz "Šiša bara" sa voditeljom Darkom Tanasijevićem.

- Pitao me je Darko za naš odnos i sinoć za raspravu oko Matore. Ja sam mu rekla da smo izbalansirali odnos i da je sve okej, ali da što se tiče tvog odnosa sa Matorom da ti je drug, a da je ja vidim kao nekog ko nema dobro mišljenje. Ja to mišljenje ne mogu da promenim, iako bi ti voleo da vidiš da mi nismo u sukobu jer imam svoje razloge za to - govorila je ona.

- Baš je tako, uopšte ti nisi kivna na nju i nemaš iluzije - dodao je Gastoz.

- Posle toga je bilo za sukob Aleksandre i mene, a ja sam rekla suštinu da je Ivan turira protiv mene - nastavila je ona.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: A. Nikolić