Ostala u šoku: Luka priznao Aneli da je javno obelodanio njihovu vezu, pa odmah dobio žestoku zabranu! (VIDEO)

Da li će ovo moći da ispoštuje?

Luka Vujović nakon razgovora sa Darkom Tanasijevićem otišao je kod Aneli Ahmić u sobu za izolaciju i priznao joj da je javno otkrio da su njih dvoje već nekoliko dana u vezi.

Ahmićeva nije mogla da veruje da je Luka obelodanio sve njihove tajne, ali ju je on jako brzo smirio. Aneli mu je jasno stavila i do znanja da sa pojednim devojkama ne želi više da ih vidi, kao što je Ivanija Bajić, a ostaje da vidimo da li će on to ispoštovati.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: A. Nikolić