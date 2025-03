SVI SU TE IZDALI: Munez otkrio mišljenje o Mići, on ga osudio zbog veze sa Slađom: ONA JE KRPA, NEMA STIDA NI SRAMA! (VIDEO)

Napedo to samog kraja podele budžeta!

Naredni budžet ovonedeljni vođa Danijel Dujković Munjez dao je Jeleni Ilić.

- Jelena, mali budžet. Super si devojka, svima kažeš šta misliš. Uvek govoriš kako jeste, to poštujem. Ne odgovara mnogim učesnicima to što pričaš - rekao je Munjez.

- Mićo, srednji budžet. Smatram da su te svi izdali. Mnogima si pomagao, branio si lavovski da mnoge ovde, a svi na kraju gledaju da ti nađu loše strane, to je katastrofalno. On je većini ovde kao otac. Sve što je rekao o mojim partnerkama, za sve je bio u pravu. One su sebi dozvolile da se ponašaju kako se ponašaju - istakao je Munjez.

- Istina, opet će oni mene trtažiti. Nemam problem da ostanem i sam u Pabu. Mnogi su tu da se naprave pametni. Tebi sam rekao da je Slađa loša, to i mislim. Vidim da si opet pored nje, ali ona je polupana, ne zna da ceni sebe. Ja je neću vređati ako bude sa tobom. Ona je jedna krpa, bez stida i srama. Ponaša se kao da je bolja od svih jer nema se*s ovde, a šta je onda dodirivanje po delovima tela svim? Ne mogu da slušam šta ona priča. Bolje da je pet puta bila intimna sa Munjezom, nego sve ovo što radi - istakao je Mića.

- Tata, nemoj da slušaš ove osobe koje me ne vole. Ovo su gluposti što Mića priča - rekao je Mića.

- Tebi tvoj dečko daje mali budžet, a meni daje srednji - kazao je Mića.

- Nemam dečka - rekla je Slađa.

- Ana, srednji budžet. Veoma je dobra devojka, ne mogu ništa da joj zamerim. Ona se zaljubila u mene, ali ja ne zaslužujem toliku ljubav, ispao sam đubre. Pogrešio sam za neke stvari. Loše utičem na tebe - rekao je Munjez.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.