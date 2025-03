Opšte rasulo u Beloj kući: Anđela posumnjala da je Munja znao za Stefaninu trudnoću, jednim pitanjem ga saterala u ćošak! (VIDEO)

Karambol za crnim stolom!

Voditelj Milan Milošević na samom početku emisije "Pretres nedelje" podigao je Anđelu Đuričić kako bi prokomentarisala odnos Jovane Tomić Matore i Danijela Dujkovića Munjeza.

- Da li je tebi normalan ovaj odnos? Ko ovde spušta loptu?

- Nisam koncentrisana, jako sam nervozna. Nisam u temi i ostajem pri tome što se pričali. Odvratan mi je izbor potrčka. Kojoj devojci bi bilo prijatno da se njen dečko pošalje u izolaciju? Nije bitna koja je devojka, ali ovo je osoba koju je muvao, za kojuje rekao da mu se sviđa. Ja sam generalno nervozna, pa mi je ovo višnja na torti. Oraspoložiću se... Što se tiče Munje i Matore više ne znam kome da verujem. Sećam se da je Matora rekla da je možda sumnjao, ali da nije moga da zna - rekla je Anđela.

- Ja sam rekla što se tiče trudnoće da smo krile i da niko nije znao, ali nas su novinari koliko se to sumnjalo pratili, a tad je bila trudna. Mi smo se pravdale, mora da je negde igralo njemu u glavi. Mogao je da sumnja, pa da se zainteresuje. Ja to ne kažem da to opravdava postupak, ali kad bi meni neko toliko pričao ja bih pozvala. Ne zameram, ne prebacujem, ne perem se, nego samo kažem. Anđela, mi smo se plašile u tom trenutku đubre da bacimo, a svi su počeli da pričaju. Ona je u jednom trenutku sumnjala u mene jer je Stefani pomislila da sam se nekome poverila. To se dobra dva meseca potezalo - dodala je Matora.

- Dok si bio u "Narod pita" sa njom da li si mogao usred emisije da je pitaš da li je trudna? Pošto su ti već slale poruke. Ja bih pitala da mi šalju, ostaje ti crv sumnje jer to je trudnoća, a ne kupovima psa. On je imao priliku, bio je pored nje - govorila je Anđela.

- On sad treba nju da juri napolju i da vidi da li je trudna? - pitao je Terza.

- Ja sam bio dva puta u "Narod pita" neću da je pitam, ona meni treba da kaže - rekao je Munja.

- Tad si imao kontakt i mogao si da pitaš - dodala je Đuričićeva.

- Da li se sećaš trenutka kad si završio u nju? Ona je meni rekla da te je pitala da li si ti to uradio, a da si rekao da nisi - govorila je Matora.

- Moguće, posle drugog ili trećeg odnosa. Sve i da je napoluu saznala da je trudna, za to nema opravdanja - rekao je Munjez.

- Stefani je prva napravila grešku u njihovom odnosu, gde je prostor da se ona ljuti na njega za bilo šta? - pitao je Mateja.

- Ona je bila razočarana jer je on nju izdao, napravio sr*nje i ostavio je ovde - rekao je Ivan.

