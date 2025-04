Haos u Beloj kući: Aleksandra kao oparena skočila na Milovana i napala ga da je zaljubljen u Sandru, Aneli odjavila Luku! (VIDEO)

Karambol za stolom!

U toku je emisija "Nominacije", a takmičari biraju između Luke Vujovića i Sandre Obradović. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Milovanu Miniću.

- Drago mi je da se Luka vratio. Meni je drago da si čuo sve šta i kako - pričao je Milovan.

- Ja sam rekao da ne treba Sandra da šapuće, to si i ti rekao Aleksandri - dodao je Luka.

- Luka klasično ljubomoriše i govori Kordi da ostavi Sandru. Ja sam se na vreme ogradila. Meni ne treba emisija da se on izjašnjava, ja govorim da mi to ne treba i da ja već u svojoj glavi znam - govorila je Aneli.

- Znam da Luka ne ljubomoriše na mene jer je čuo sve što smo Sandra i ja razgovarali. Ona je bila vidno potrešena i smorena. Neću da se vraćam na naš sukob, bilo i prošlo. Sandra je meni ovde najdraža osoba od početka. Ne osvrći se na komentare nekim osoba, napadala te je da se muvaš sa mnom i to je tipičan primer ljubomore - nastavio je Milovan.

- Spodobo, ne mogu da budem ljubomorna. Možda je zaljubljen, po ovim postupcima je moguće. Nisam ljubomorna i prema čoveku nemam nikakvu emociju. Ja njega da volim, pa i da je najgori, rekla bih da ga volim jer sam takva. Mislim da je zaljubljen jer kad sam imala neku situaciju sa bivšim mužem, isto tako je sedeo sa mnom. Tebe Luka nikad neće gotiviti jer je on tip koji ne zaboravlja, nego se sprda sa vašim malim mozgovima - dodala je Aleksandra.

- Videla sam koliko je istinski dala srce Sandra i koliko je bila tu za oboje. Aleksandra je takva osoba, kad joj ne valjaš mrš u p*čku materinu. Ti si pokazala kakav si d*pelizac i na šta si spremna. Branio sam te od Terze, a ti na mene skačeš. Ja sam lagan, ne diram je. Ovo je najgori primer ljubomore jer je pokazala da je u stanju da se odrekne devojke koja je bila uz nju osam meseci i da podrži Aneli i Luku - pričao je Milovan.

- Ona podržava Aneli i Luku zbog onoga što si ti danas rekao - umešao se Ivan.

- Sandra, dok te ovakvi kao ona ne podržavaju ti si srećna žena i ne treba da pridaješ značaju šta ona kaže. Mi znamo šta je Milosava rekla o Sandri kad je došla ovde i da li joj je bila prijatelj ili nije. Najveći problem je što bi Aleksandra volela da u drugom životu bude poput Sandre. Sandra je primer kako sve žene treba da se ponašaju. Ja ostavljam moju drugaricu Sandru i šaljem Luku - pričao je Milovan.

- Ja smatram da je on iskren i da se ne loži na Sandru - dodao je Luka.

- Ništa se nije promenilo od prošle nedelje. Sa Lukom sam bolji, ostavljam njega - rekao je Marko Stefanović.

- Drago mi je što je ljudima koji su Luku najviše vređali rekli da im je drago što se vratio. Bitno mi je da on i ja znamo kakav odnos imamo. Čovek koji ima najbolju dušu u kući, a ima sve u životu. Sve loše stvari koje je uradio su rijaliti, nas to ponese. On je mnogo dobar čovek, drug, prijatelj i otac. Sve najlepše imam da kažem o tebi i da znaš da te volim. Što se tiče Luke i Aneli, ja znam dosta stvari i mi pričamo o svemu, a najviše mi priča o Aneli. Smatram da je u tom odnosu dosta isponižavan od strane Aneli. Dala mi je ruku da ga neće vređati. Smatram da Luka to ne zaslužuje, radila je to iz neke glupe ljubomore. Ovde treba da budeš sam do kraja. Sa Sandrom neću imati komunikaciju do kraja. Drago mi je da si skinula sat sa ruke. Niko nije spomenuo da je Sandra i dalje u braku, a Aneli se to i dalje nabacuje. Svi skaču na Aneli, a Sandru ovde niko nije osudio. Ona nije dostojanstvena, ovde pokazuje moleban za ljubav. Ponižava se, dostojanstvo nema. Ona kaže da je on nju ovde najviše ponizio, a ona i dalje moli za neku Lukinu ljubav. Neka on radi šta hoće, ali smatram da mu nijedna ne treba i da treba da ostane sam do kraja. Luku ostavljam - pričao je Terza.

Autor: A. Nikolić