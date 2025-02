Haos za stolom za sam kraj! Aleksandra svojim stavom isprovocirala Aneli, ona joj ŽESTOKO uzvratila (VIDEO)

Karambol za stolom!

Moderator debate Marko Đedović dao je reč Aleksandri Nikolić, kako bi odgovorila na temu debate.

- Da li je Milovan jedna od tih velikih ljubavi - pitao je Marko.

- Mi smo bili drugari, ali sam ja uvek znala da on oseća nešto prema meni. On nije krio simpatije prema meni i pre 20 godina... Imala sam druga, ali sam uvek osetila s druge strane. Imala sam drugara, družili smo se 20 godina, on meni kaže: "Šta ti misliš da on nije hteo tebe", on meni nije rekao, on meni nije nikada pokazao, ali su mi svi govorili to - rekla je Aleksandra.

- Ona bi samo da se k*ra sa njima - rekao je Terza.

- Samo tebi nije normalno da se družiš sa muškarcima - dobacivala je Aneli.

- Prošle godine abortus, pa nije došla rodom, nego je*ačinom - rekla je Aleksandra.

- Ne verujem u ta muško ženska prijateljstva, moja devojka ima druga, nikada joj ne bih ispirao mozak mojim stavom i ne želim da remetim njen svet zbog mog stava - rekao je Stefan.

Autor: Nikola Žugić