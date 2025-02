NE MOŽE DA SE ISKOBELJA IZ LAŽI! Obelodanjen snimak kako se Keti zahvaljuje Sanji zbog uvreda na Anđelin račun, ona se uplela u MREŽU: To je bilo zbog... (VIDEO)

Karambol za stolom!

Voditeljka Ivana Šopić najavila je naredni video snimak na kom su učesnici imali priliku da vide kako se Keti Samardžić zahvaljuje Sanji Grujić na izlaganju o Anđeli Đuričić, iako je tvrdila da nije.

Ivana je podigla Anđelu Đuričić.

- To je nešto što sam ja govorila. Ja sam pre dva meseca rekla kada sam napravila prvu frku...Pa to je što drži loše mišljenje u sebi o meni, možda je zbog njenog odnosa sa Nenadom, jer zna da kada bi imala raspravu sa mnom kao Sanja, izvređala me, svesna je da ne bi imala nikakav odnos sa Nenadom - rekla je Anđela.

- Ja sam se Sanji zahvalila zato što je ovde ustala i na neki način odbranila mene - rekla je Keti.

- Ne, ti nisi bila u temi, bilo je priče o odnosima - rekla je Ivana.

- Žena je rekla jednu rečenicu vezano za mene. Itekako me je spomenula, mislim da će Sanja da se seti o čemu se radi - rekla je Keti.

- Rekla si: "Hvala ti, rekla si ono što svi misle, samo ćute", ko to onda ćuti - rekla je Kačavenda.

- Ja se sigurno ne bih zahvalila Sanji samo zato što je vređala nju. Uopšte se nisam zahvalila Sanji zato što je izvređala Anđelu - rekla je Keti.

- Ja kada se zahvalim nekome za nešto, ja kažem: "Hvala ti Milovane što si me odbranio" i tako dalje, ti si ovde rekla: "Hvala ti za sve, svi ćute o ovome, a to misle". Nije poenta da li je istinito to što je Sanja rekla, ali se ti očigledno slažeš - rekla je Anđela.

- Keti nema mu*a da kaže ono što je Sanja rekla - rekao je Stanić.

- Anđela i ja smo imale raspravu sa retrospektivom događaja. To je bilo između mene i nje, tako da Keti nisam zasigurno branila. Ja sam bila u stanju šoka i pod adrenalinom od svađe, mislim da ja nisam odgovorila ništa - rekla je Sanja.

- Ja mislim da je to jer je Sanja rekla u jednom momentu: "Tebi nije Keti problem, nego Sofija" i da se ona zahvalila za to, a na debati je ustala i rekla da menja mišljenje i da misli da je zaljubljena u Gastoza - rekao je Luka.

