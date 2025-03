Preokret: Aneli se boji da Luka ne završi ponovo sa Sandrom, pa od Drveta tražila medveđu uslugu! (VIDEO)

Neočekivano!

Aneli Ahmić stigla je kod Drveta mudrosti kako bi popričala sa njim o njenom odnosu sa Lukom Vujovićem, te je zatražila od Drvenceta da on bude njen špijun i gleda šta Luka radi, što je Drvo odbilo.

- Ćao Aneli, kako si mi ti večeras? - upitalo je Drvo.

- Jako me želudac boli i ne osećam se dobro. Planirala sam da dođem do tebe da ti kažem, volela bih kad bi mi mogao učiniti nešto - rekla je Aneli.

- Ništa novo - našalilo se Drvo.

- Je l' sad hoćeš da kažeš da ja tebe iskorišćavam? Ti znaš da ja tebe volim - rekla je Aneli.

- Ajde da čujem - reklo je Drvo.

- Ja sam počela nešto da osećam prema Luki, a ja ne volim kad mi se to dešava jer ja imam strah od zaljubljivanja i sve vreme mislim da Luka gleda u Sandru i da njega zanima Sandra koju je on ostavio. Ne mogu se nikako prepustiti, a počinjem da osećam neku vrstu emociju prema Luki. Htela sam te zamoliti da nekako ispratiš njegovo ponašanje jer ja ne želim da budem povređena i da me neko barem malo napravi budalom. Ne želim da budem sa nekim u vezi, a da taj neko pogleda u smeru druge osobe. Jako me je strah da ne budem ponovo izgirana. Da li možeš obratiti pažnju da li on gleda u drugu osobu i ako gleda da mi nekako skreneš pažnju na to? - upitala je Aneli.

- Ja obraćam pažnju na sve učesnike, ali nikada takve stvari ne bih mogao da podelim sa vama. Moraćeš sama da saznaš ono što te zanima - reklo je Drvo.

- Kako Drvo? Kako da saznam? - upitala je Aneli.

- Probaj da pronađeš nekog drugog špijuna, a da to nisam ja - reklo je Drvo.

- Kako da mu verujem? - upitala je Aneli.

- Aneli, poverenje se gradi između dvoje ljudi - reklo je Drvo.

- Da li bih mogla malo da legnem, jako me želudac boli - rekla je Aneli.

- Naravno da možeš, ukoliko se ne osećaš dobro ti slobodno lezi - reklo je Drvo.

- Hvala ti, puno mi prija razgovor sa tobom. Mogu li te pitati još nešto? - upitala je Aneli.

- Osećaš li leptiriće u stomaku? Lepo je biti zaljubljen - reklo je Drvo.

- Nisam zaljubljena još, ali videću da li ću nastaviti da se to nešto stvori ili ću pobeći - rekla je Aneli.

Autor: N.P.