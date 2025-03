Palo pomirenje Ene i Slađe: Zakopale ratne sekire, Čolićeva jedva dočekala da je okrene protiv Aneli! (VIDEO)

Zaboravile na žestoke sukobe i teške reči!

Ena Čolić i Slađa Lazić tokom žurke obavile su razgovor i uspele da zakopaju ratne sekire. Ena joj je posebno skrenula pažnju na Aneli Ahmić, za koju misli da je brutalno ponižava iza leđa.

- Mi smo se povatali, jeste me vatao i ja njega, ali me je povredilo kad je ono juče rekao. On je meni rekao da ja kad god budem bila bezobrazna da će tako da priča - govorila je Slađa.

- Ti se njemu sviđaš jer mu ne daš. Ti nisi loša, Slađo. Ja sam zauvek Anelin neprijatelj, ali ti iskreno kažem da ona namerno sa njim se smeje. Rekao je da ne može da te izbaci iz hotela, a ona je umirala od smeha, a onda ti rekla da ne izlaziš. Ona tebe namerno gura da se ponižavaš. Ne pričam ti zbog mog konlikta, nego zbog tebe. Ja sam tebi dala 5000 dinara i rekla da ti nisi moja linija manjeg otpora. Ti si meni bila ovde kad mi niko nije bio tu. Meni je žao da se ti okreneš protiv mene - dodala je Ena.

- Ti si se okrenula - poručila je Slađa.

- Nikad, ja sam samo rekla da si ti prsla. Promeni malo sebe i pusti njih i šta oni pričaju. Kakva magična krpa? Šta ti ženo pričaš? Boli te k*rac šta oni govore. Ja bih tebe prva branila - nastavila je Ena.

Autor: A. Nikolić