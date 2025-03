KAJEM SE JER SMO SE POLJUBILI: Sofija nazvala Terzu folirantom, pa istakla da joj tera inat sa Aleksandrom! (VIDEO)

Šok!

U toku debate, učesnici su diskutovali o odnosu Aneli Ahmić i Luke Vujovića.

- Sve što sam rekao i za emocije pre Aneli i za Sandru, to stoji - kazao je Luka.

- Lažeš, samo lažeš - kazala je Kačavenda.

- Sofija, reci ti. Da li je samo fizička prevara-prevara? - upitao je Đedović.

- Nije. Sve je prevara. Pogled, flert, razgovor sa nekim koji obuhvata prva dva - kazala je Sofija.

- Da li si ti prevarila Terzu dok si pozdravljala nekog? - upitao je Đedović.

- Ne, nisam. Ja sam Terzu volela, ali se on ponašao loše prema meni. Kajem se jer smo se poljubili. On nije imao emocije prema meni. Da je imao, ne bi davao prostora nikom da mu se približi - kazala je Sofija.

- Samo me moja Aleksandra zanima. Niko više osim nje - kazao je Terza.

- Priznao mi je da me voli i pitao me da uđemo u vezu. Kad sam ga odbila, onda je promenio ploču. Aleksandra je ovde šest meseci, ne znam kako mu se do sada nije dopala i kako se do sada nije zaljubio - kazala je Sofija.

Autor: S.Z.