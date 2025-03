Šok!

U toku je emisija 'Pitanja gledalaca', a prvo pitanje za večeras voditelj Milan Milošević pročitao je za Anđelu Đuričić

- Nemoj dopustiti ni slučajno da ti jedan slab muškarac ruši samopouzdanje sa svojim izjavama - pročitao je Milan.

- Naravno da neću. Od kad smo u vezi, krenulo je super. Onda su počeli da se nizu neki problemi, greške. Možda nije namerno, ali dešavalo se. Na početku veze me je obasipao komplimentima, samopouzdanje mi je dizao, navikla sam na tako nešto. Neću mu dopustiti da mi uđe u auru toliko, da mi ruši samopouzdanje - rekla je Anđela.

- Niko nije video koliko ti se tresla vilica kada je izabran za potrčka sa Sofijom - rekao je Milan.

- Dobro da, bio je prezauzet sa svojom drugaricom, branio je čitavu noć - rekla je Anđela.

Sledeći je reč dobio Uroš Stanić.

- Srozao joj je samopouzdanje, ona je skroz prirodna i prelepa. Sinoć sam joj rekao da je kao barbika, pokušao sam da nadomestim to. Za izolaciju, njegova reakcija je bila katastrofa. Ona vuče traume od izolacije iz prošlih sezona. Umesto da skroz drugačije odreaguje, on je sijao. On je jedan pas koji je neizivljen, vapi za ženskim polnim organom.

- Nije se Gastoz od Anđele ohladio, ali sada kada je osvojio želi da joj jasno stavi do znanja da se nikada neće promeniti. On je neko ko je svačiji, želi da se druži sa svima, kraj je za 4 meseca, on neće moći sa njom da provede 24h, ne želi da menja sebe zbog emocija - rekao je Mića.

Autor: K.K.