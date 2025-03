Bukti novi rat u Beloj kući: Matora ispovocirala Uroša jednom rečenicom, on joj brže-bolje uzvratio: Ovo radiš zbog Anite, monstrume! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija 'Pitanja gledalaca', a naredno pitanje bilo je za Ivana Marinkovića.

- Da li si sada skapirao da je Milovan za mnoge stvari bio u pravu? - glasilo je pitanje.

- Ne, ne bih da poredim te stvari, nemam sa njom video-snimke. Ako nastavi da radi neke slične stvari, mogu da uporednim, jer se tako trenutno ponaša - rekao je Ivan.

- Ostavlja prostor da se pomire - rekao je Đedović.

- Ne, ne ostavljam. Opet kažem ima naznaka, ali ne mogu da poredim - rekao je Ivan.

- Na šta se tačno misli sada? Milovan je došao mene ovde da oblati, on zna da ja nisam ku*va - rekla je Aleksandra.

- Morala sam da ustanem sada, se*e mi se da ti morališeš - rekla je Matora.

- To radiš zbog Anite jer sam ja njen drug, ne podnosiš me, zbog toga me gaziš. Monstrume jedan, blamu jedan - rekao je Uroš.

- Gaziću te do kraja - rekla je Matora.

- I ja tebe. Nema pranja monstrumi - rekao je Uroš.

