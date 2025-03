Ona je posesivna, a ja nemam nikakve potrebe: Gastoz besan zbog napada cimera, svim silama dokazuje da je u vezi sa Anđelom ispravan do koske! (VIDEO)

I dalje pod utiskom od sinoćnog haosa!

Nenad Marinković Gastoz pričao je sa Jovanom Tomić Matorom o haosu koji se desio tokom emisije "Pitanja gledalaca".

- Matora, objasni mi kako to? Oni prave sr*nja i neka, a plaše se da Gastoz ne napravi jer je Anđela posesivna i ne može da zamisli žensko telo, iako ja nemam nikakve potrebe. Ja smatram da je normalno da kažem da je neko lep. Ja sam ono kod Drveta pričao zbog Drveta, ne mora niko da mi veruje. Nisam ja pio asepsol, nego par piva. Oni se sad odvajaju od mene odjednom jer to ne treba da postoji, jer oni kažu da je Anđela teška i posesivna. Oni se njoj priklanjaju, a kažu da je posesivna i teška, a ne meni koji sam lagan. Oni prihvataju nju, a ne mene. Ja kažem: "Ispala ti p*čka", a ne da bih lizao. Ja kao flertujem kad to kažem. Drago mi je da me prave na budalu, ali teško - govorio je Gastoz.

- Ali kad sam čula da to radiš da bi bio žrtva -dodala je Matora.

- Znaš kad znam da je nešto dobro? Čim mi kaže da će babe da glasaju - rekao je Gastoz.

- Ja da nisam imala konflikt sa Anđelom ponovo bi bilo da nešto radim namerno. Ja sam rekla i u studiju da neću za vas par to - poručila je Matora.

- Ja sam juče rekao da kažeš na koga si mislila kad si rekla za Uroša, da se ne bi mislilo da je za Anđelu, bez obzira što je Uroš bio tu - pričao je Gastoz.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić