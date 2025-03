Tenzično na samom početku: Sofija progovorila o emocijama prema Terzi, Aneli odjavila Luku! (VIDEO)

Žestoko!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", voditeljka je pročitala pitanje koje je bilo za Sofiju Janićijević.

- Zbog čega ne možeš da budeš iskrena i priznaš Terzi kako se stvarno osećaš? Vidi se da se volite, čemu glupi dogovori? - glasilo je pitanje.

- Ja jesam priznala svoje emocije javno i njemu kad je bilo vreme za to i mislim da dalje od tog priznanja ne treba da idemo i da ne treba da budemo zajedno. Ja sam uvek pričala šta bismo trebali da uradimo i ja sam donosila odluke. On je lako manipulativan, pa ako mu neko sad kaže da treba da bude sa mnom on će da mi priđe, a ako kaže da ne treba, on meni neće ni prići. Ja sam moje ponašanje pokazala. Nema više emocija - govorila je Sofija.

- Sve je tako, sve se slažem. Mnogo sam lak kad popijem. Sve je ona u pravu, neću da se petljam i da kvarim neki novi početak - rekao je Terza.

Naredno pitanje bilo je za Aneli Ahmić.

- Da li misliš da se Luka stvarno sprdao za vreme ankete ili te nije naveo za najprivlačniju jer to ne misli i dopada mu se Sandra? -

- Smatram da misli da je najlepša, on je to govorio i kad smo bili u nekom odnosu. Ja mislim da je ona njemu najlepša devojka. Ja sam presekla to u svojoj glavi. Zaj*bala sam se po drugi put, ušla u odnos, ali više ne želim da budem - rekla je Aneli.

- Sve je u pravu. I Aneli je do skoro govorila da je drugi muškarac najlepši - dodao je Luka.

Autor: A. Nikolić