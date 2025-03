SAD JE SVE JASNO: Nakon žestokih optužbi Matore na Anđelin račun da je bila intimna sa oženjenim čovekom, Srba se oglasio za Pink.rs: Ne znam zašto je to rekla...

Razrešena afera ''Srba''!

Sinoć je tokom emisije ''Gledanje snimaka'' došlo do sukoba između Jovane Tomić Matore i Anđele Đuričić. Naime, Matora je tokom rasprave oko toga ko je bolji u prijateljskim odnosima rekla Anđeli da ju je pozdravio njen drug Srba, koji je inače di-džej.

Nakon toga usledila je rasprava gde je Matora pokušala da opravda sebe i svoje reči time što je pričala da je to rekla kako bi dokazala Anđeli da se ona družila sa njom, a zapravo je potkačila Anđelu da je bila intimna sa Srbom koji je oženjen.

Mnogi takmičari Elite su osudili Tomićevu zbog toga, a Anđela je sve to demantovala rekavši da to što Matora radi nije normalno i da nije ni čudo što nema prijatelje jer konstantno iznosi lažne priče o njima, aludirajući na to da je Srba Matorin dugogodišnji drug koji je oženjen, a Matora je, kako je Anđela sama rekla, njega optužila da je prevario svoju suprugu sa njom.

Tim povodom se za Pink.rs oglasio Srba i demantovao Matorine navode da je bio intiman sa Anđelom, te je po svemu sudeći Tomićeva opet uhvaćena u laži.

- Došla je sa Matorom na piće. Nisam je pozdravio, ne znam devojku. Što je Matora to rekla, ne znam... - poručio je Srba kratko i jasno za Pink.rs, a istakao je i da nije oženjen.

Autor: Pink.rs