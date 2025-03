Sve hoće da budu sa njim: Slađa primetila da je Gastoz pao u očaj, pa svim silama počela da mu pumpa ego! (VIDEO)

Pokušala da ga izdigne!

Slađa Lazić primetila je da Nenad Marinković Gastoz nije u najboljem mogućem raspoloženju, pa je pokušala da mu napumpa ego i ukaže da ne treba da pati ni zbog koga.

- Galence nije dobro, da li možemo nekako da ti pomognemo? Zamalo da me izbaci sa procentima, a on se nešto zamisli. Sve p*čke hoće da budu sa njim, ima spotove i on je kao nešto zamišljen. Niko neće da kaže realnost - govorila je Slađa.

- On nekad malo zaboravi ko je - rekla je Matora.

Autor: A. Nikolić