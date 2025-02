Promenila sve boje! Anđela uporedila Gastoza i Đedovića, pa otkrila ko joj je prioritet! Marko iznenadio priznanjem: Ne moramo da se družimo (VIDEO)

Pokušala da spinuje priču!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Anđelu Đuričić.

- Kažeš kako tvoj dečko mora da stavlja svoju devojku na prvo mesto, objasni onda zašto Marka Đedovića stavljaš ispred svog dečka?

- Ne znam po čemu mi je Đedović na prvom mestu? Nenad mi je emotivni partner, Đedović nikad nije izjavio da je zaljubljen u mene, ne kuva mi, ne pegla mi, a kad bude to radio ja ću da pitam da li je zaljubljen u mene. Meni je bitnije Nenadovo mišljenje, Marko kad je izneo da mi pere mozak ja sam rekla da verujem njemu. Ne bih bila sa Nenadom da nije tako. Nikad Marko nije pokazao simpatije prema meni da bih mogao da stavim u poređenje. Nenad da nije na prvom mestu ne bih sa njim provodila 24 sata, nego ne bih izlazila iz rehaba - govorila je Anđela.

- Čudno mi je da su to oni postavili kao pitanje, ali je ona sve odgovorila. Meni je jasno kao dan da sam ja na prvom mestu. Mi kad imamo neke nesuglasice, pa ona ide na njegovu stranu to je drugo. Oni su uglavnom istomišljenici, to je u 99% slučajeva, a ja tvrdim da je to drugačije - rekao je Gastoz.

- Ja sam htela da kažem da se nije mislilo na vezu, nego kad Anđela iznese svoje mišljenje uvek traži Markovu potvrdu - dodala je Milica Dugalić.

- Nije Anđela jedina u tome, naravno da Đedović nema emocije. Mišljenje i ono što se vuče godinama kad je Đedović u pitanju. Devojke su nesigurne u svojim vezama, valjda se sa partnerom komunicira. Ja sam rekao da je ona okrenula situaciju u svoju korist. Izgleda mi da je uz pomoć Đedovića i Karićevih komentara u situaciji da on to mora da prihvati i on nema čvrstinu da odlučuje. Anđela kao da je htela da on vidi i da mu zabiberi uz pomoć Marka. Anđela pokušava da balansira između Đedovića i njega, a to ne ide. Ne mogu Gastoz i Đedović da budu drugari koji isto misle jer su to dva jaka karaktera koji različito misle - govorio je Ivan Marinković.

- Anđela i Gastoz kad su u vezi mi se vidimo u prolazu. Oni kad nisu zajedno mi razgovaramo, smejemo se. Kad nije sa Gastozom sve vreme je provodila sa mnom, ona nije neko ko je omiljen u kući i nema osobe sa kojimam može da priča. Ja sam njoj rekao da možemo da prekinemo komunikaciju ako Gastozu to smeta. Ja nisam sujetan i ne vapim za druženjima. Ako će to dobro da donese njenom odnosu ja neću ni da komuniciram, pa kad raskine ćemo da pričamo. On ako se ljuti mi ne moramo da pričamo. Ne mislim da sam joj na prvom mestu, ona se dosta puta ne složi sa mnom. Ja ne mogu ispred sebe da stavim bilo koga i da ispadam glup - pričao je Đedović.

- Pitanje je jasno, ovo treba da kaže Anđela, a ne Đedović. Ona ništa nije rekla. Nije prirodno, ovde su prijateljstva ispred veze. Očito da su nesigurni, pa traže pomoć u nekim stvarima. Ona nije imala hrabrosti da neke stvari kaže njemu, a sad kad je shvatila sa kim je u vezi ponaša se drugačije. Anđela je jedno vreme sve dozvoljavala, Gastoz se ponašao ružno, a ona nije neko ko bi mogao da trpi neke stvari. Ispalo je da je Anđela do sad svaki put stala protiv svog dečka - komentarisao je Lepi Mića.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić