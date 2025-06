Šok za šokom: Anđela napravila od Gastoza glavnom krivca za haos koji se desio, priznala da je njegovim vikanjem i rečima ZGROŽENA! (VIDEO)

Prevrnula priču!

Nenad Marinković Gastoz spremio je večeru i sačekao da Anđela Đuričić dođe, kako bi se nakon haosa umirila, ali je ona nastavila da mu drži slovo zbog karambola koji je nastao sa Jordankom Dendčić Džordi.

- Što ne jedeš sa Jordankom vi ste drugari, a ja vam kvarim odnos i sram me bilo kakav sam čovek? Priznajem da sam ti rekla mrš, a zašto me sad čekaš? Nisam gladna, najela sam se g*vana za tebe, mene i svakoga. Ništa mi ne znači palenta, najela sam se g*vana poslednjih sat vremena. Da li si video sebe pre i šta si meni izgovarao i kako si se ponašao? Ne razumem. Šta će meni da predstavlja ovo da pojedem? Ima da mi izađe na nos. Izgleda da ti nisi svestan. Evo ja ću da sednem i da pojedem ovo, a da li će to da povuče sve što si ti rekao? Što si me zvao? Gukni, ne razumem - govorila je Anđela.

