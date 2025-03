Blam kakav nije viđen! Slađa ponosno prihvatila sva Munjina poniženja, on je brutalno spustio pred svima: Zamisli koliko si dno kad ti ja dižem cenu! (VIDEO)

Na stubu srama!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", voditelj Milan Milošević najavio je novi prilog, a takmičari su imali priliku da vide razgovor Danijela Dujkovića Munjeza i Dragane Stojančević, gde je on pohvalio njenu nominaciju, a iskritikovao Slađu Lazić.

- Slađo, ima li kraja tvom blamiranju? - pitao je Milan Milošević.

- Pa nema, šta da radim? Meni je ovo smešno. To jadnica i krpa ja sam ovde tako tri meseca nazivana... Pola kuća ima takvo mišljenje, jedna osoba mi je isto rekla da sam najveći blam. Ja nikad ništa loše nisam rekla. Šta da radim? Ja sam se zaljubila, a ako je to greh... Ovo mi se prvi put desilo. Ne mogu da ga pravdam, ali on je tad bio besan zbog moje nominacije Matore - pričala je Slađa.

- On kaže da ti pričaš drugu priču o Matoroj - dodao je voditelj.

- Ne pričamo, ne želim da komentarišem. Meni je najgore bilo kad sam na debati rekla da mi to izgleda kao vrsta rijalitija, pa da ispada i kao Stefani da vređam i da mi je ona krivac. Stefani je majka njegovog deteta i ne želim da vređam, kao što je Milica kad je ušla krenula na Sofiju. Ne mogu da ga opravdam, ali rekao je on meni gore stvari u hotelu. Ja se ne osećam kao krva, osećam se kao slobodna devojka - nastavila je Poršelina.

- Mene je sramota da komentarišem ovu budalu. Ja ne znam šta se njoj desilo ove godine, ona je ozbiljan blam ove godine - rekla je Kačavenda.

- Šta mene ona vređa? - pitala je Milena.

- Njoj ovo nije smešno, pre neki dan je plakala na vratima. Ja sam njoj i kad sam ušao rekao da je jeziv blam. Ne znam zašto radi takve stvari, njeno učešće se svelo na to, a sve je veći kanal i blam - komentarisao je Đedović.

- Jednu stvar su zaboravili, ali ona je Aniti okrenula leđa, devojci koju je branila 10 meseci prošle godine. Matora je ovo šmekerski odradila. Munja ima pravo da te vređa jer ti to sebi dozvoljavaš - dodao je Terza.

- Ja sam na klipu blam, nije poenta psovaka. Bio sam blag kakve je postupke imala. Meni je Slađa sinoć preko stola dobacivaa za dete, a nema reakciju na moje dete, nego na nominacijama kaže da to ne bi komentarisala. Smeće jedno i krpetino, kao što sam rekao da će doći i tu noć u hotel došla je. Ja njoj ovde dižem cenu. Zamisli kad joj ja dižem cenu koliko je ona dno - govorio je Munja.

Autor: A. Nikolić