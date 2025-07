Kakav blam: Luka brutalno spustio Aneli i najavio žestoko akcijanje, ona umrla od smeha! (VIDEO)

Baš je smešno!

Aneli Ahmić i Luka Vujović porazgovarali su o ''Elitoviziji'' kada je on posavetovao da ne nosi odevnu kombinaciju u kojoj su je svi već videli, a potom je pokušao da se našali, ali žestoko ponizio svoju devojku.

- Maskenbal je u pitanju. Je l' mogu ja da ponesem oba bademantila? U tome si već bila, videli su te svi hiljadu puta - rekao je Luka.

- Šta me briga za to? Joj peglaš me čoveče, peglaš - rekla je Aneli.

- Tek ću da te peglam - rekao je Luka i poljubio Aneli u nogu, a ona se nasmejala.

Autor: N.Panić