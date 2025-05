Žestoko na samom staru: Luka brutalno isponižavao Aneli i ukanalio je za sva vremena, ona se folira da je sramota! (VIDEO)

Rat!

U toku je emisija ''Pretres nedelje', a voditelj Milan Milošević podigao je Luku Vujovića kako bi progovorio o raskidu s Aneli Ahmić. Naime, njih dvoje nisu uspeli da se usaglase oko razloga, te su ponovo zaratili.

- Luka šta se dešava? Rekao si da je Aneli tražila da završiš u nju i da joj praviš dete - upitao je Milan.

- Onaj dan kada si ti došao da radimo test, bio sam ubeđen da može da ostane trudna. Ustala je onaj dan i rekla da je ugradila iglicu, ja sam ustao i zaštitio je - rekao je Luka.

- On je meni rekao: ''Svaki tvoj kontakt sa Đedovićem je tvoj kanal'' - rekla je Aneli.

- Ja sam rekao da nemam protiv Đedovića ništa, ali za mene je katastrofa da ode i kaže mu šta sam ja rekao. Mi smo raskinuli jer je ona ustala u petak na gledanju klipova kada me ostavila zbog Điđi - rekao je Luka.

- On je sam izašao iz kreveta, ja ga nisam izbacila. Ko tebi veruje više? - upitala je Aneli.

- Na novinarima je ustala i rekla da sam ja agresivan i nasilnik, ne znam šta je sve rekla o meni. Ja sam ostao šokiran i u Odabranima je nastao haos - rekao je Luka.

- Kakav haos? Ti praviš haos - rekla je Aneli.

- Da li je tražila da završiš u nju? - upitao je Milan.

- Utorak na sredu smo imali odnose, pitao sam je: ''Je l' da nastavim?'', ona je rekla: ''Da, možeš da završiš u mene''. Ona se sa mnom igra, ne znam ni da li može da ostane trudna. Ja sam u besu to rekao, nije na mestu - rekao je Luka.

- Ja neću uopšte da pričam o ovome, on me nije ni pitao. Ovo je blam čovek koji mene skrnavi, a gleda me majka, sestra i brat - rekla je Aneli.

- Šta je ona tebe konkretno slagala? - upitao je Milan.

- Zakleo sam se u sina da neću biti s njom jer je sve izvrnula i sve me laže. Ona je htela jutros da dokaže naciji da može da bude sa mnom. Sve što me pita - rekao je Luka.

- Jutros si rekao da se obrije, pa da dođe - rekao je Milan.

- Ona me zvala da dođem kod nje u krevet, ja sam rekao: ''Naravno da neću da dođem'', a ona da dođe i rekao sam joj: ''Obrij se pa dođi'', nisam mislio na dole. Stvari koje mi nameću nisu normalne. Raskinuo sam s njom zato što sve laže i izvrće - rekao je Luka.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić