Posle ovoga nema nazad: Luka na rođendan doneo odluku da sa Aneli završi za sva vremena! (VIDEO)

Presekao!

Luka Vujović u razgovoru sa voditeljem Darkom Tanasijevićem otkrio je da je doneo odluku da zauvek stavi tačku na odnos sa Aneli Ahmić.

Šta se dešava sa tobom i sa Aneli? - pitao je Darko.

- Prosto ne ide, više nije bitno da li je ona kriva ili sam ja kriv. Počela je u meni da izaziva nešto što ne valja, krenuo sam da je vređam, pa je mesec dana nisam nijednom uvredio, pa sam joj sinoć rekao da je štrokulja. Razlog je Sandra, pet meseci me ubeđuje da mi se ona sviđa, da ću biti sa njom, pa da ću da se javim Điđi, da mi se sviđaju Sofija i Aleksandra. Ona je tražila zadatak da predam prsluk i rekla mi je da je tražila da bi to prešla u Odabrane, a onda nakon toga potencira Sandru. Ja sam bio u čudu kad sam čuo za zadatak, a ona mi je rekla da se ne svađam mnogo da ne počne da sumnja. Na nominacijama da nije bilo prsluka ne bi bilo svađe sa Sandrom. Sedeo sam i razmišljao danas ceo dan. Mnoge stvari koje pričamo ispod jorgana ovde iznosi, dodaje... Ona se namerno svađa sa mnom da bih ja nešto rekao. Ona je završila sa mnom, stavila tačku kao sa Janjušem. Ne vidim poentu da iznosi šta sam joj rekao ispdo jorgana - govorio je on.

- Ovo što on radi je jako kvarno, ali nebitno, doći će "Narod pita", pa ću da pričam o tome - dodala je Aneli.

- Imam svoje razloge, razočaran sam i nežlim da pričam. Mislim da sam joj jedini prijatelj, a ona od mene beži. Kako je ona meni ulepšala rođendan, kad me je ostavila je jer je Ana rekla da sam flertovao sa Sandrom? Ona izađe i vidi da to nema veze s vezom, a ja izađem i vidim da sve što je dolazilo ima veze s vezom - rekao je Luka.

- Najavio si da ćeš da se fokusiraš na Sandru da li si to rekao i afektu ili to želiš? - pitaoje Darko.

- Rekao sam u besu. Nije mi normalno što Sandra toliko želi da se vidi sa Bajom - rekao je on.

- Ja sam rekla da ću njega da vodim na ručak, a sa Sandrom nećeš sigurno - dodala je ona.

- Nije mi na kraj pameti da priča sa Sandrom, a ne da se vidim. Aneli je rekla svoje, želim joj sve najbolje. Ne želim da je blatim, jasno mi je dala do znanja da ne treba da se borim za nju. Pokušao sam sebe da dam iskreno, nije bitno da li sam izgubio, a da li sam dobio neka vreme pokaže - poručio je on.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić