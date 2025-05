Čak i da imaš najdeblji na svetu, više ne bih bila s tobom: Ena Čolić unakazila Peju za sva vremena, posle ovih reči nema nazad! (VIDEO)

Ponizila ga!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditeljka Ivana Šopić započela je razgovor sa Jovanom Pejićem Pejom, a potom se ubacila i Ena Čolić.

- Pejo, često vas pratimo u izolaciji i često ističeš da je bolja kad niste zajedno nego kad jeste? - upitala je Ivana.

- Pa da. Kad nismo zajedno ona je sva tako umiljata i slatka, ali mislim da te kvalitete i vrline koje ima pokazuje kada nismo zajedno. Kada smo zajedno, radi sve da me potkači. Ja se iznerviram i pumpa mi srce, a ona se smeje i još me pita: ''Šta ti je?''. Nikada nije bila uz mene kad mi je bilo teško. Nisu joj se poklapala priče i dela. Ona priča da Sanja loše utiče na Marka, a svoje posledice ne vidi - rekao je Peja.

- Da li ti prestaje emocija i ljubav? - upitala je Ivana.

- Krenule su da mi prestaju emocije kada mi je uvredila majku. Ja sam joj iskreno rekao neke stvari i pričao sam s njom, a ona je posle krenula da mi vređa majku. Ostala je strast i mislio sam da možemo da popravimo odnos, ali nema šanse. Posle dvadesetog puta sam digao ruke - rekao je Peja.

- On meni ne dozvoljava ništa da kažem nego me namerno kanali da ispadnem jadnica. On je meni malopre uskočio, a onda je došao da mi se opravda - rekla je Ena.

- Ja ovde ne igram rijaliti, ja ovde radim šta želim - rekao je Peja.

- On je drugačiji za stolom i van stola - rekla je Ena.

- Ti odeš i ljubiš se sa Munjom, a posle demantuješ da je to istina - rekao je Peja.

- Niko ne priča o njegovim stvarima, on se blamira. Ja ću do kraja života da se ograđujem od njega koji je ovo blam - rekla je Ena.

- Mi možemo da se zezamo do kraja života, masažice, ovo ono i to je to - rekao je Peja.

- Bože me sačuvaj, čak i da imaš najdeblji na svetu više nikad ne bih bila s tobom. Totalno si mi asek*ualan - rekla je Ena.

- Da li se kaješ što si bio sa Enom? - upitala je Ivana.

- Ne, ne kajem se - rekao je Peja.

Autor: N.Panić